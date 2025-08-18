Ръст на новите регистрации и фалитите на компании в ЕС и България

Броят на регистрациите на нови компании в ЕС през второто тримесечие на 2025 г. се увеличава с 4,6 на сто спрямо първото тримесечие на годината, когато е отчетен спад от 5,5 на сто, отчита Евростат. За същия период подадените декларации за фалит от компании нарастват с 1,7 на сто спрямо периода януари-март 2025 г., когато спадът е бил 0,3 на сто.

Новорегистрираните компании през второто тримесечие на 2025 г. се увеличават във всички сектори на икономиката спрямо предходното тримесечие с изключение на промишлеността, където не се отчита промяна. Най-висок ръст се наблюдава в секторите на транспорта - 13,1 на сто, информацията и комуникацията - 8,2 на сто и при финансовите услуги - 5,2 на сто.

През второто тримесечие на годината броят на подадените декларации за фалит на компании се различава в отделните сектори на икономиката.

Броят на фалитите се увеличава в 4 сектора, докато в други 4 регистрира намаление. Най-голямо увеличение е регистрирано в сектора на информацията и комуникациите - 13,6 на сто и строителството - 8,1 на сто, докато най-голямо намаление на фалитите е регистрирано в секторите на хотелиерството и ресторантьорството - 7,5 на сто и търговията - 3,7 на сто.

Най-голямо увеличение на новите компании сред страните членки на ЕС през второто тримесечие на 2025 г. спрямо първите три месеца на годината е регистрирано в Нидерландия (57,7 на сто), Испания (27,6 на сто) и Румъния (19 на сто). Най-голям спад на новорегистрираните фирми има в Дания (-18,2 на сто), Кипър (-8,4 на сто) и Германия (-6,2 на сто).

Най-силно увеличаване на компаниите, подали декларация за фалит през второто тримесечие на 2025 г. спрямо първите три месеца на годината, се наблюдава в Латвия (70,7 на сто), Кипър (66,8 на сто) и Словакия (20,1 на сто). За сметка на това най-голям спад на подадените декларации е отчетен в Естония (-28,7 на сто), Испания (-8,3 на сто) и Швеция (-8,1 на сто).

В България новорегистрираните дружества през второто тримесечие на 2025 г. са се увеличили със 7,3 на сто спрямо първите три месеца на годината, когато е отчетен спад от 2,7 на сто, а компаниите, подали декларации за фалит - със 7,7 на сто, след спад през първото тримесечие на годината от 5,8 на сто.

