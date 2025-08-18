Заплатите на мениджърите в най-големите британски компании чупят рекорди

Заплатите на мениджърите в най-големите британски компании, котирани на борсата, са достигнали нов рекорд, като все повече фирми от индекса FTSE 100 са платили на най-висшите си мениджъри поне 10 милиона британски лири (13,5 милиона долара), показва анализ, цитиран от ДПА.

Средната заплата на главните изпълнителни директори на компаниите, чийто акции са включени в индекса FTSE 100, е била 4,58 милиона британски лири през финансовата 2024-2025 година. Това е увеличение с 6,8 процента в сравнение с предходната година и най-високото ниво на заплащане, отбелязано досега, сочи най-новият доклад на мозъчния тръст High Pay Centre, цитиран от БТА.

Това е четвъртата поредна година, в която главните изпълнителни директори получават рекордна сума.

Данните сочат също така, че средно главен изпълнителен директор на компания от индекса FTSE 100 сега получава 122 пъти повече от средната заплата на служител на пълно работно време във Великобритания.

В индекса на 100-те най-големи публични компании в Обединеното кралство има 13 дружества, които плащат на своите главни изпълнителни директори 10 милиона британски лири или повече - увеличение спрямо 10 дружества през миналата година.

Сред най-високоплатените шефове във Великобритания е главният изпълнителен директор на фармацевтичния гигант "AstraZeneca Паскал Сорио, който е получил заплата в размер на 14,7 милиона британски лири през 2024 година.

Питър Дилнът, главен изпълнителен директор на аерокосмическия гигант Melrose Industries, е спечелил 45,5 млн. бр. лири миналата година под формата на заплата и бонуси. През април акционерите на концерна отхвърлиха споразумения за възнаграждения на директорите му на стойност 200 млн. бр. лири. Същевременно заплатата на Туфан Ергинбилгич, главният изпълнителен директор на Rolls-Royce, е била намалена с почти 10 милиона британски лири през 2024 г., като общата сума възлиза на 4,1 милиона британски лири благодарение на по-малко награди под формата на акции.

Средната заплата на мениджърите на компаниите от индекса FTSE-100 е била 5,91 милиона британски лири през 2024-2025 г., установява също така проучването.

Това представлява ръст от 15,4 процента в сравнение с предходната година, като надминава предишния рекорд от 5,79 млн. британски лири, поставен през 2017-2018 година.

Девет компании са били ръководени от жени през цялата финансова година, като средната им заплата е възлизала на 3,27 млн. британски лири.

Изследователската компания призова за премахване на "прекомерните разходи за най-високоплатените служители" във водещите британски фирми чрез реформи в правилата за определяне на заплатите в корпорациите.

Това може да стане чрез мерките, заложени в правителствения законопроект за трудовите права, които ще гарантират на профсъюзите разумен достъп до работните места, и нови правила, изискващи от компаниите системно да оповестяват заплатите на най-високоплатените си служители.