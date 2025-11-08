Войната в Украйна:

Кой ще е особеният управител на "Лукойл": Икономист с разяснение

08 ноември 2025, 12:12 часа 342 прочитания 0 коментара
"Всъщност копирането на немския модел е дотам, докъдето се намира идеята за назначаването на специален управител в "Лукойл". Това заяви пред БНР Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Според него частта, която третира евентуалното разпореждане с активи, е всъщност доста по-скромна от немския модел. Немският модел е доста по-подробен, по-ясен и доста по-внимателен по отношение на това да не попадне под потенциална заплаха или риск от последващи съдебни спорове, обясни Стефанов.  

Да дадем сигурност на особения управител и на партньорите

Снимка: "Лукойл Нефтохим Бургас"

"Бих казал, че е добре да се осигурят още допълнителна застраховка, допълнителни детайли, така че нашите партньори да бъдат сигурни, че България и някой, който евентуално би придобил рафинерията в някакъв момент или част от другите активи на "Лукойл" в България, няма да попаднат в бъдеще под някакви правни международни спорове, които са изключително вероятни. В Германия имаше точно такъв спор", коментира още икономистът. 

На въпрос кой ще бъде назначен за особен управител на рафинерията главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията отговори, че не би трябвало да можем да спекулираме. 

"Разбира се, появиха се вече имена. Политически се завъртяха идеи до кого ще бъде близък този особен управител. В крайна сметка има си процедура, по която той се назначава и тази процедура ще бъде извървяна. Надяваме се, че не по начина, по който беше приет законът. В такъв случай би трябвало да е сравнително ясно кой ще е този управител", каза още Руслан Стефанов. 

Антон Иванов
