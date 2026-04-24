МетЛайф България се завръща в банковото застраховане с нови партньорски модели

МетЛайф България отново поставя фокус върху банковото застраховане и партньорските модели и заявява амбиция за активно разширяване на присъствието си в този сегмент. Компанията стъпва на международния си опит и модерни решения, за да предложи ново поколение партньорства, ориентирани към по-добра интеграция и реална стойност за клиентите. В момента застрахователят е отворен за диалог с банки и компании, които търсят гъвкав и дългосрочен партньор.

За да научим по-точно какви са плановете на застрахователя, разговаряхме с Емил Недков, директор „Банково застраховане и партньорства“, МетЛайф България. Ето какво ни сподели той:

Г-н Недков, МетЛайф насочва вниманието си върху партньорските модели и банковото застраховане. Какво стои зад това решение?

Партньорствата винаги са били ключова част от ДНК-то на МетЛайф. Компанията има дългогодишен и много успешен опит както в банковото застраховане, така и в различни други партньорски модели на локално и световно ниво.

Днес се завръщаме на този пазар още по-уверени, с огромен опит натрупан от различните партньорства в различните пазари в които МетЛайф оперира глобално. Всичко това води до ясното разбиране на МетЛайф как застраховането може да се интегрира по смислен и ефективен начин в различни бизнес модели.

Означава ли това, че МетЛайф активно търси нови банкови партньорства?

Да, определено. Банките са най-логичният и стратегически партньор за застраховател като МетЛайф и са основен фокус за нас. В същото време, с голям интерес разглеждаме и други партньорски възможности – с финансови и нефинансови компании, които искат да добавят застрахователна стойност към своите продукти и услуги.

Подхождаме отворено – когато има споделена визия, доверие и фокус върху клиента, това определя и форматът на това партньорството и го прави различно от всяко предишно.

Емил Недков, директор „Банково застраховане и партньорства“, МетЛайф България

Какво предлага МетЛайф днес в партньорските си проекти в сравнение с преди?

МетЛайф винаги е имал силно присъствие и експертиза в партньорските модели. Днес това, което добавяме, е още по-богат международен опит, по-голяма гъвкавост и по-модерна технологична рамка.

Надграждаме доказаните модели както с готови продуктови решения, така и решения специално разработени, адаптирани и готови за интеграция, които правят старта на партньорството по-бърз и по-ефективен – както за партньора, така и за крайния клиент. За потребителите това означава по-лесен достъп до защита, свързана с реални житейски събития – застраховка при фатални или ежедневни събития вследствие на Заболяване и Злополука, които подсигуряват защита при загуба на доход, помощ в трудни моменти, следвайки логиката на основния бизнес, продукти и услуги на партньора.

Какви са ключовите предимства на застрахователните решения на МетЛайф?

Едно от основните ни предимства е качеството на продуктите. Те предлагат широки покрития, високи нива на защита и по-малко изключения. Гордеем се с бързината на разглеждане и взимане на решения свързани със щети, както и високите нива на изплатени щети.

Това е резултат от дългогодишния опит на МетЛайф на различни пазари и от работата ни с разнообразни партньорски модели. Ние пренасяме най-добрите практики и ги адаптираме към местния контекст. В партньорските модели това се превръща в по-висока сигурност за клиента – надеждна застрахователна защита от компания с глобално присъствие, доказана финансова стабилност и високи стандарти на обслужване.

Как подхождате към нуждите на различните партньори?

Подхождаме индивидуално. Независимо дали става дума за банка, финансова институция или друга компания, първата стъпка винаги е да разберем бизнес модела, клиентската база и целите на партньора.

След това създаваме застрахователно решение, което се вписва естествено в клиентското предложение на партньора и носи реална стойност за клиентите.

Освен банките, работите и с други типове партньори. Каква е логиката там?

Банките са в центъра на нашата стратегия, но паралелно с това развиваме партньорства и с други финансови и нефинансови компании – кредитни брокери, дружества за потребителско финансиране, дигитални платформи и всяка друга компания, чиито продукти и услуги могат логически да се обвържат със застрахователна защита.

Тези модели не заместват банковото застраховане, а го допълват. Общата ни цел е застрахователната защита да бъде по-достъпна, по-лесна за разбиране и по-близо до нуждите от защита на клиента и неговите близки

Каква е добавената стойност за компаниите, които избират МетЛайф за партньор?

Партньорите ни получават стабилен застраховател с глобално присъствие, доказанa експертиза и опит от множество пазари.

За тях това означава възможност да разширят своето клиентско предложение, да създадат нови източници на приходи и да разчитат на партньор, който мисли дългосрочно и инвестира в качеството на решенията си.

Какво бихте казали на компании, които обмислят партньорство със застраховател?

Бих ги поканил на разговор. Всеки успешен партньорски проект започва с открит диалог – за идеите, възможностите и очакванията.

МетЛайф е отворен и опитен партньор, готов да надгради доказани модели и да разработи нови решения, които работят за бизнеса и за клиентите.