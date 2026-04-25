Лудост за разходи за изкуствен интелект: Google ще инвестира 40 милиарда долара

25 април 2026, 0:36 часа 244 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Технологичният гигант Google ще инвестира 40 милиарда долара (34 милиарда евро) в Anthropic, чиято стойност в момента се оценява на 350 милиарда долара (299 милиарда евро), за да подпомогне растежа си, съобщи стартъп компанията за изкуствен интелект (ИИ) пред Agence France-Presse в петък, предаде френският всекидневник Le Monde. Първоначален транш от 10 милиарда (8,5 милиарда евро) ще бъде изплатен незабавно.

Останалата част ще зависи от бъдещите резултати, което е знак за нарастващия натиск за осигуряване на технологиите и изчислителната мощност, необходими за изкуствения интелект.

Лудост за разходи

Водещите групи в надпреварата за изкуствен интелект са въвлечени в лудост от разходи, за да гарантират, че имат достатъчен капацитет за разработване и използване на своите модели. В началото на февруари Anthropic обяви, че е набрала 30 милиарда долара (25 милиарда евро), един от най-големите кръгове на финансиране в историята на частните компании.

В понеделник пък Amazon официално обеща да внесе още 5 милиарда долара, след като вече е внесла 8 милиарда долара. Базираната в Сиатъл (щата Вашингтон) компания планира да придобие допълнителни акции на стойност 20 милиарда долара (17 милиарда евро) в дългосрочен план, пише още френското издание Le Monde.

Деница Китанова Отговорен редактор
Гугъл Google изкуствен интелект AI
