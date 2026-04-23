Въпреки войната: Руските милиардери увеличават богатството си

23 април 2026, 15:40 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Руските милиардери са увеличили богатството си с 11 на сто до рекордните 696,5 милиарда долара през последната година въпреки войната в Украйна и най-строгите западни санкции, налагани някога на голяма икономика, съобщи "Форбс-Русия“.  Най-богатите хора в Русия са свързани с огромните запаси от природни ресурси, които Москва изнася на световните пазари от десетилетия и състоянието им се е увеличило, тъй като прекъсванията в търговските потоци са повишили цените на стоките. Няма нови имена в челните места на класацията.

Мордашов е най-богатият в Русия

Изданието класира Алексей Мордашов, генерален директор на инвестиционната фирма "Севергруп“ като най-богатия милиардер в Русия с 37 милиарда долара, което е с 8,4 милиарда долара повече от състоянието му, отчетено в миналогодишната класация.

Владимир Потанин, ръководител на "Интеррос“ и водещата компания за никел "Норникел“ със състояние от 29,7 милиарда долара, е класиран от „Форбс“ като втория най-богат човек в Русия.

Бившият шеф на "Лукойл“ Вагит Алекперов е позициониран на трето място с богатство от 29,5 милиарда долара.

Леонид Михелсон, главен изпълнителен директор на газовата компания "Новатек“ и семейството му са класирани на четвърто място с богатство от 28,3 милиарда долара, според данните на "Форбс“.

Руските милиардери, много от които са натрупали огромни състояния в хаоса, последвал разпадането на Съветския съюз и бяха смятани за едни от най-богатите хора на планетата, отстъпват значително на лидерите на големите американски технологични компании.

Илон Мъск е начело в световната класация на богаташите на "Форбс“ със състояние от 839 милиарда долара.

Пламен Иванов Отговорен редактор
