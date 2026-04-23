Кока-Кола ХБК България с награда от Годишните HR награди на БАУХ 2025

Кока-Кола ХБК България бе отличена с наградата „Най-добър HR екип на годината“ в рамките на Годишните HR награди на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Отличието е поредно признание за дългосрочния ангажимент на компанията в развитието на хората, организационната култура и устойчивите практики в управлението на таланти.

„Благодарим за признанието за последователните усилия на нашия екип да създава среда, в която колегите могат да се развиват, да бъдат ангажирани и да постигат устойчиви резултати. В основата на всичко, което правим, стои и една от ключовите ни ценности - „Ние вместо аз“, защото вярваме, че именно силата на екипа и взаимната подкрепа движат успеха напред. Убедени сме, че силната култура и инвестицията в талантите са ключът към успехите, които постигаме заедно“, коментира Мая Цанкова, директор „Хора и култура“ в Кока-Кола ХБК България.

Признанието идва след поредна успешна година за Кока-Кола ХБК България, белязана от международното отличие Top Employer - присъдено на компанията за четвърта година, първо място в Employer Branding Awards 2026 в категория „Employer Branding Strategy“, както и златно отличие в категория „Инвеститор в обществото“ на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Периодът бе съпътстван и от редица отличия за иновативния подход на компанията към развитието на таланти и ангажираността на служителите към обществени каузи. Паралелно с това Кока-Кола ХБК България продължава да инвестира в развитието на младите хора чрез образователната си програма #YouthEmpowered, която от 2017 г. насам, с подкрепата на 460 доброволци, е допринесла за обучението на над 36 000 младежи.

Екипът „Хора и култура“ играе ключова стратегическа роля в реализирането на приоритетите на компанията - от привличането и развитието на таланти, до изграждането на ангажираща работна среда и силно лидерство. Чрез последователни действия и фокус върху хората се създават условия за висока ангажираност, развитие на потенциала и постигане на устойчиви бизнес резултати. Компанията развива активно партньорства с водещи университети и инвестира в програми за развитие на млади таланти, включително стажантската програма Coke Internship и груповата International Leadership Trainee Program, които подготвят бъдещи лидери с международен потенциал. Фокусът върху вътрешната култура и ангажираността на служителите също е ключов елемент от успеха - вътрешното проучване „My Voice“ отчита стабилни нива на ангажираност, а инициативи като BeWell Days подкрепят цялостното благосъстояние на служителите.

Наградата на БАУХ за пореден път утвърждава Кока-Кола ХБК като един от водещите работодатели в България и региона, който последователно инвестира в хората си и създава устойчива и вдъхновяваща работна среда.