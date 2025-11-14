Краен вариант: Румъния за национализацията на "Лукойл"

За Румъния решението на казуса с "Лукойл" не минава през национализация. По не, ако страната има други опции. Това е официалната позиция на северната ни съседка.

Национализацията на рафинерията "Петротел", собственост на "Лукойл", е "крайна и последна мярка", обяви днес румънският премиер Илие Боложан, предава ТАСС.

За него това е много краен вариант, допълвайки, че има работна група по въпроса, но Румъния ще изчака да види решения ще бъдат взети на световно ниво следващата седмица, особено от страна на САЩ.

Два варианта пред Румъния

Букурещ вижда два възможни сценария за ражинерията - или отлагане на санкциите от страна на Америка, за да бъдат избегнати смущения в енергийния сектор, или продажба на активите на "Лукойл".

Премиерът посочи, че на експертно ниво се водят преговори между ЕС и САЩ, както и между Румъния и САЩ. "Съществува възможност за забавяне, за да могат санкциите да бъдат приложени без големи смущения, или възможност за сключване на търговски сделки, които биха позволили санкциите да бъдат наложени незабавно", допълни Боложан.

"Прилагали сме тези санкции в Румъния и в предишни години, но в съответствие с решенията на Европейската комисия, а сега трябва да ги прилагаме въз основа на решенията на САЩ. А това изисква леки законодателни промени, които вероятно ще направим следващата седмица", заяви той.

Очакванията на Букурещ за последиците

Румънски компании като Romgaz могат да бъдат повлияни негативно от санкциите срещу "Лукойл", призна премиерът.

"Ако не се намери търговско решение, операциите на "Лукойл" в Румъния ще бъдат много трудни, защото всяка компания, която работи с нея, ще бъде обект на тези санкции, освен ако не раздели ясно финансовите потоци", поясни той.

Въпреки неизвестността от развитието на казуса, властите в Румъния са оптимистично настроени, че затварянето на "Лукойл" няма да доведе до повишаване на цените на горивата.

"Това не трябва да се случва. Делът на "Лукойл" е важен, но не е толкова голям, че да създаде сериозни проблеми", смята Боложан, допълвайки, че по-сериозен ще бъде ударът за останалите пазарите в региона, където компанията има по-значително присъствие - като България и Молдова.

Готов регламент за активите на "Лукойл" в Румъния

Румъния има подготвен регламент относно активите на "Лукойл", заяви по-рано министърът на енергетиката Богдан Иван, цитиран от Фокус.

"Вече сме подготвили проект за регламент, който да регулира тази нова ситуация за Румъния и всички страни, засегнати от санкциите на САЩ, в пряка комуникация със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и компанията", заяви той.

Документът е изготвен, за да се гарантира, че "няма смущения в румънския енергиен сектор, за да се избегне вреда за компаниите, които имат търговски отношения с "Лукойл", и за да се избегне недостиг на гориво на пазара", допълни Иван.

Регламентът обаче все още не може да бъде приет от правителството, защото първо трябва да получи обратна връзка от Министерството на финансите, Министерството на външните работи и Министерството на икономиката.