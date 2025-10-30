Над 90% от домакинствата, участвали в програмата за подмяна на отоплителните уреди, са напълно удовлетворени

На проведената вчера кръгла маса „Повече комфорт за по-чист въздух 2.0“ експерти от гражданския сектор, представители на Столична община и изследователската общност обсъдиха напредъка на програмата за подмяна на замърсяващите отоплителни уреди въз основа на новите данни от проучване на „Алфа Рисърч“. Събитието бе организирано от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, като в него се включиха представители на Столична община, „За Земята“, „Въздух за здраве“, Център за изследване на демокрацията, Тръст за социална алтернатива и други експертни организации.

В изказването си Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община, подчерта, че общината работи последователно за постигане на устойчива промяна чрез комплекс от мерки – от нискоемисионни зони за транспорт и отопление до разширяване на зелената система и контрол върху нерегламентираното горене на отпадъци. Тя посочи, че целта на общината не е санкцията, а сътрудничеството с гражданите. „Посланието ни към гражданите е, че ако се наложи, разполагаме с инструментариума да налагаме глоби, но това не е нашата цел. Нашата основна амбиция е да работим заедно с хората, да насърчаваме осъзнатото участие и спазването на правилата. Само така можем да постигнем по-чист въздух и по-здравословна градска среда.“

Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, коментира основните изводи от последното национално проучване на „Алфа Рисърч“, проведено през октомври 2025 г. „Хората започват да възприемат енергийната ефективност по нов начин, не като разход, а като инвестиция в по-добър живот и здраве. Все повече домакинства разбират, че за да има реален ефект, трябва да свържем мерките за саниране със смяната на замърсяващите отоплителни уреди. Виждаме, че 87% от домакинствата са подменили поне частично дограмата си, като имаме ръст от 7% само за година без никаква финансова подкрепа – хората сами разбират какво трябва да се направи“, коментира Цанев и подчерта, че въпреки значителния напредък усилията трябва да бъдат насочени към около 14 000 домакинства, които все още се отопляват на твърди горива: „Остават най-предизвикателните групи, но с правилна техническа помощ и работа по места това е постижимо.“

„Удовлетвореността от програмата е много висока – над 90% от участвалите домакинства оценяват положително ефекта от подмяната, а 93% биха я препоръчали на други. Виждат се обаче и проблеми, като особено важно е да се подобри гаранционното обслужване на новите уреди. Сред нежелаещите да подменят уредите си се капсулира твърдо ядро от около 28%. Това най-често са възрастни хора и хора с по-нисък социален статус, на които трябва да се обърне индивидуално внимание “, заяви Елена Лилова, изследовател в агенция „Алфа Рисърч“.

Данните за ефектите от мерките в транспорта, представени от Ивайло Попов от „За Земята“, показват, че замърсяването с азотен диоксид в София остава сериозен проблем, но ефектът от въвеждането на зоните с ниски емисии вече се отчита ясно. „Замърсяването с азотен диоксид в София е реален и хроничен проблем, свързан основно с трафика. Нашите данни показват ясно изразено намаляване на концентрациите след въвеждането на зоните с ниски емисии. Но за да постигнем дълготраен ефект, мярката трябва да стане постоянна и да обхване по-голяма територия, включително и така наречения „голям ринг“, който ще влезе в сила от декември тази година“, подчерта Попов.

В рамките на дискусията бе отчетено, че след успешния старт на програмата приоритетът сега е преодоляване на бариерите пред достъпа за най-уязвимите. Част от тях са свързани с липса на информация, недоверие, административни трудности и липса на документи. Експертите подчертаха нуждата от по-интензивна комуникация и работа с референтни общности, техническа помощ и съдействие при кандидатстване и нов подход към незаконните постройки, за да се гарантира достъп до помощ и за тези граждани. Очаква се в най-скоро време да бъде подписан договор с избрания вече изпълнител за техническата помощ на терен, а предварителното кандидатстване за гражданите продължава да е отворено на адрес https://www.sofia.bg/replacement-heating-devices, като при наличен ресурс за около 10 000 домакинства, вече са постъпили над 6 000 заявления.