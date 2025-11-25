В подкрепа на декарбонизацията: "Веолия" представя мащабен проект за постепенно преустановяване на използването на въглища в Полша

● Новата когенерационна инсталация ще осигури висока ефективност при производството на топлинна и електрическа енергия и ще намали емисиите на CO₂ с 25%.

● Инвестицията е важна стъпка към постигането на целта да се преустанови напълно използването на въглища в топлофикационната система на Познан през 2030 г.

● Модерните газови агрегати с топлинна мощност 214 MW и електрическа мощност 114 MW са проектирани да работят с биометан и водород.

● Проектът е в съответствие със стратегията GreenUp на „Веолия“ и проправя пътя към интегриране на иновативни източници на топлинна енергия в една система, включваща топлинна енергия, оползотворена от центрове за данни и отпадъчни води, както и геотермална енергия за отопление на жилища.

Днес „Веолия“ представя своя водещ проект за централно отопление в Познан – мултиенергийна когенерационна инсталация, която осигурява над 50% от топлинната енергия за 560 000 жители. Благодарение на своята доказана иновативна технология, този проект е повишил ефективността до 92% и значително е ускорил декарбонизацията, намалявайки емисиите на CO₂ с 25%. Като знакова инициатива в стратегията на града за постепенното преустановяване на използването на въглища, тя определя посоката към постигане на напълно декарбонизирана градска топлофикационна мрежа до 2030 г. чрез използването на биометан и водород. Това е най-голямата промяна в историята на топлофикацията в Познан, която подобрява качеството на въздуха, повишава енергийната сигурност и осигурява стабилно топлоснабдяване за жителите на града.

Познан – пример за трансформация

Проектът е пример за ефективна декарбонизация на топлинната енергия в градските системи за централно отопление. Съвременната когенерация на газ позволява едновременно производство на топлинна и електрическа енергия, което повишава ефективността на процеса и значително намалява емисиите. Инсталацията, предназначена да работи на биометан и водород, е с капацитет 214 MW топлинна и 114 MW електрическа енергия, като използва съвременни и доказани технологии. Това проправя пътя към използването на алтернативни горива в топлофикационната система на Познан, подкрепяйки развитието на зелените технологии и изграждането на устойчиво бъдеще за града. Новата когенерационна инсталация може да посрещне до половината от нуждите на топлофикационната система на Познан, като осигурява стабилни доставки през отоплителния сезон и по-голяма гъвкавост на системата в сравнение с въглищните централи.

Важно е да се отбележи, че инсталацията не само захранва системата за централно отопление, но и поддържа националната електроенергийна мрежа (KSE) чрез договор за капацитет, като гарантира готовност за работа в периоди на високо потребление на електроенергия. Това решение укрепва енергийната сигурност и улеснява интегрирането на възобновяеми енергийни източници в националната система, като стабилизира колебанията в производството на енергия. Високоефективните когенерационни централи, работещи на газ, реагират по-бързо на промените в натоварването в сравнение с тези, работещи на въглища, което е от решаващо значение за система с нарастващ дял на възобновяеми енергийни източници. Благодарение на това „Веолия“, лидер в екологичната трансформация на топлофикационните мрежи в Полша, определя посоката за постигане на устойчиво бъдеще на полските градове.

„Разчитайки на дългогодишния опит на „Веолия“ в областта на градските топлофикационни мрежи и на комбинираните предимства на нашите енергийни предприятия, правим решителна крачка напред в екологичната трансформация на Полша. Този проект е важен етап в премахването на въглищата и изграждането на по-устойчиво бъдеще за жителите на Познан. Новите газови инсталации, които станаха възможни благодарение на нашия интегриран подход – от високоефективно производство на енергия до модерно управление на мрежата – ще предотвратят използването на над 300 000 тона въглища годишно. Това е конкретно подобрение, което се изразява в по-чист въздух и по-добро качество на живот за обществото. Инвестицията също така повишава надеждността, ефективността и гъвкавостта на мрежата за централно отопление, а първите месеци от експлоатацията на инсталациите вече показаха значително подобрение в сигурността на доставките за Познан“, заяви Естел Бръшляноф, главен изпълнителен директор на „Веолия“.

Значително въздействие върху климата и хората

Стартирането на стратегическия проект на „Веолия“ за изграждане на гъвкава когенерационна централа, базирана на система с газова турбина с прост цикъл, ще намали емисиите на CO₂ с 260 000 тона годишно, което е 25% намаление в сравнение с настоящото производство на топлинна енергия от въглища.

Филип Гитар, главен изпълнителен директор за Централна и Източна Европа: „Енергийната трансформация на над 500 топлофикационни мрежи в Европа, експлоатирани от „Веолия“, е огромно предизвикателство. Тя изисква местни, гъвкави решения, които да използват максимално наличните ресурси. Днес сме свидетели на решителен напредък в Познан. Реализираната инвестиция е ключов етап в енергийната трансформация на топлофикационната мрежа в столицата на региона Великополша. Тя ще позволи постепенното премахване на използването на въглища в топлопреносната система на Познан през 2030 г.“

Познан се превръща в лидер в екологичната трансформация в Полша

През следващите години „Веолия“ в Познан ще внедри иновативни решения, които още повече ще намалят въглеродните емисии и значително ще увеличат дела на оползотворената и възобновяема енергия в системата за централно отопление на града, като ще сведат до нула използването на въглища. „Веолия“ разработва проекти, които използват отпадъчната топлина от промишлените производства, отпадъчните води и дори от дейността на центровете за данни. Използването на топлинна енергия от други промишлени сектори, която преди това не се оползотворяваше, в централното отопление е в съответствие с концепцията за енергиен преход и развитие на използването на отпадъчната топлина. Следващата стъпка ще бъде изграждането на геотермални отоплителни централи, които ще осигурят стабилен, възобновяем енергиен източник и имат потенциал да отговорят на потребностите от топлинна енергия на около 20% от жителите на града. В резултат на това през 2030 г. системата за централно отопление в Познан, собственост на „Веолия“, ще разчита на разнообразен и децентрализиран микс от енергийни източници, като въглищата ще бъдат напълно елиминирани от горивния микс.

Лиус Ханания, директор на „Веолия Полша“: „Новите източници ще бъдат разположени главно в южната част на града, в райони, които се развиват бързо. Това ще даде възможност на Познан да премине от централизирана топлофикационна система към модел, базиран на децентрализирани енергийни източници. Тази конфигурация ще повиши гъвкавостта и устойчивостта на системата, ще подобри още повече сигурността на доставките и ще позволи по-бързо интегриране на иновативни технологии в различни части на града.“

В същото време „Веолия“ инвестира в ориентирани към бъдещето решения, които ще интегрират цялата система в едно интелигентно цяло. Изпълняват се проекти за умна топлофикационна мрежа, включващи дигитализация на инфраструктурата, инсталиране на сензори и системи за дистанционно управление, както и инструменти за оптимизация, базирани на изкуствен интелект. Изкуственият интелект ще позволи прогнозиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия, минимизиране на загубите, оптимизиране на температурата на доставяната енергия и интегриране на малки локални енергийни мощности в реално време. Тези иновации ще превърнат топлофикационната система в Познан в една от най-модерните и ефективни в Полша.

Яцек Яшковиак, кмет на Познан: „От години Познан се фокусира върху модерни и отговорни решения, които подобряват качеството на живот на хората и опазват климата. Стартирането на новата енергийна система е важна стъпка по пътя ни към пълното преустановяване на използването на въглищата, но последващите инвестиции са също толкова значими. Чрез сътрудничеството ни с „Веолия“ създаваме система за централно отопление на бъдещето, базирана на децентрализирани енергийни източници, която ще гарантира сигурност на доставките, стабилност на цените и по-чист въздух. Това са решения, които отговарят на нуждите на бързо развиващите се райони и показват, че Познан е град, готов за климатичните и технологичните предизвикателства на 21-ви век.“

Групата „Веолия“ се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента и близо 215 000 служители, Групата проектира и внедрява решения, едновременно практични и полезни, за управлението на водите, отпадъците и енергията, с които допринася за радикална промяна в настоящата ситуация. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности „Веолия“ съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняването на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2024 г. Групата „Веолия“ доставя водоснабдителни услуги на 111 млн. души, канализационни услуги – на 98 млн. души, произвежда 42 млн. MWh електроенергия и третира 65 млн. т отпадъци. „Веолия Енвиронман“ (регистрирана на борсата Paris Euronext: VIE) отчита през 2024 г. консолидиран приход от 44,7 млрд. евро.