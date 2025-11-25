Спорт:

В подкрепа на декарбонизацията: "Веолия" представя мащабен проект за постепенно преустановяване на използването на въглища в Полша

25 ноември 2025, 19:55 часа 222 прочитания 0 коментара
В подкрепа на декарбонизацията: "Веолия" представя мащабен проект за постепенно преустановяване на използването на въглища в Полша

●       Новата когенерационна инсталация ще осигури висока ефективност при производството на топлинна и електрическа енергия и ще намали емисиите на CO₂ с 25%.

●       Инвестицията е важна стъпка към постигането на целта да се преустанови напълно използването на въглища в топлофикационната система на Познан през 2030 г.

●       Модерните газови агрегати с топлинна мощност 214 MW и електрическа мощност 114 MW са проектирани да работят с биометан и водород.

●       Проектът е в съответствие със стратегията GreenUp на „Веолия“ и проправя пътя към интегриране на иновативни източници на топлинна енергия в една система, включваща топлинна енергия, оползотворена от центрове за данни и отпадъчни води, както и геотермална енергия за отопление на жилища.

Днес „Веолия“ представя своя водещ проект за централно отопление в Познан – мултиенергийна когенерационна инсталация, която осигурява над 50% от топлинната енергия за 560 000 жители. Благодарение на своята доказана иновативна технология, този проект е повишил ефективността до 92% и значително е ускорил декарбонизацията, намалявайки емисиите на CO с 25%. Като знакова инициатива в стратегията на града за постепенното преустановяване на използването на въглища, тя определя посоката към постигане на напълно декарбонизирана градска топлофикационна мрежа до 2030 г. чрез използването на биометан и водород. Това е най-голямата промяна в историята на топлофикацията в Познан, която подобрява качеството на въздуха, повишава енергийната сигурност и осигурява стабилно топлоснабдяване за жителите на града.

Познан – пример за трансформация

Проектът е пример за ефективна декарбонизация на топлинната енергия в градските системи за централно отопление. Съвременната когенерация на газ позволява едновременно производство на топлинна и електрическа енергия, което повишава ефективността на процеса и значително намалява емисиите. Инсталацията, предназначена да работи на биометан и водород, е с капацитет 214 MW топлинна и 114 MW електрическа енергия, като използва съвременни и доказани технологии. Това проправя пътя към използването на алтернативни горива в топлофикационната система на Познан, подкрепяйки развитието на зелените технологии и изграждането на устойчиво бъдеще за града. Новата когенерационна инсталация може да посрещне до половината от нуждите на топлофикационната система на Познан, като осигурява стабилни доставки през отоплителния сезон и по-голяма гъвкавост на системата в сравнение с въглищните централи.

Важно е да се отбележи, че инсталацията не само захранва системата за централно отопление, но и поддържа националната електроенергийна мрежа (KSE) чрез договор за капацитет, като гарантира готовност за работа в периоди на високо потребление на електроенергия. Това решение укрепва енергийната сигурност и улеснява интегрирането на възобновяеми енергийни източници в националната система, като стабилизира колебанията в производството на енергия. Високоефективните когенерационни централи, работещи на газ, реагират по-бързо на промените в натоварването в сравнение с тези, работещи на въглища, което е от решаващо значение за система с нарастващ дял на възобновяеми енергийни източници. Благодарение на това Веолия“, лидер в екологичната трансформация на топлофикационните мрежи в Полша, определя посоката за постигане на устойчиво бъдеще на полските градове.

„Разчитайки на дългогодишния опит на „Веолия“ в областта на градските топлофикационни мрежи и на комбинираните предимства на нашите енергийни предприятия, правим решителна крачка напред в екологичната трансформация на Полша. Този проект е важен етап в премахването на въглищата и изграждането на по-устойчиво бъдеще за жителите на Познан. Новите газови инсталации, които станаха възможни благодарение на нашия интегриран подход – от високоефективно производство на енергия до модерно управление на мрежата – ще предотвратят използването на над 300 000 тона въглища годишно. Това е конкретно подобрение, което се изразява в по-чист въздух и по-добро качество на живот за обществото. Инвестицията също така повишава надеждността, ефективността и гъвкавостта на мрежата за централно отопление, а първите месеци от експлоатацията на инсталациите вече показаха значително подобрение в сигурността на доставките за Познан“, заяви Естел Бръшляноф, главен изпълнителен директор на „Веолия“.

Значително въздействие върху климата и хората

Стартирането на стратегическия проект на „Веолия“ за изграждане на гъвкава когенерационна централа, базирана на система с газова турбина с прост цикъл, ще намали емисиите на CO₂ с 260 000 тона годишно, което е 25% намаление в сравнение с настоящото производство на топлинна енергия от въглища.

Филип Гитар, главен изпълнителен директор за Централна и Източна Европа: „Енергийната трансформация на над 500 топлофикационни мрежи в Европа, експлоатирани от „Веолия“, е огромно предизвикателство. Тя изисква местни, гъвкави решения, които да използват максимално наличните ресурси. Днес сме свидетели на решителен напредък в Познан. Реализираната инвестиция е ключов етап в енергийната трансформация на топлофикационната мрежа в столицата на региона Великополша. Тя ще позволи постепенното премахване на използването на въглища в топлопреносната система на Познан през 2030 г.“

Познан се превръща в лидер в екологичната трансформация в Полша

През следващите години „Веолия“ в Познан ще внедри иновативни решения, които още повече ще намалят въглеродните емисии и значително ще увеличат дела на оползотворената и възобновяема енергия в системата за централно отопление на града, като ще сведат до нула използването на въглища. „Веолия“ разработва проекти, които използват отпадъчната топлина от промишлените производства, отпадъчните води и дори от дейността на центровете за данни. Използването на топлинна енергия от други промишлени сектори, която преди това не се оползотворяваше, в централното отопление е в съответствие с концепцията за енергиен преход и развитие на използването на отпадъчната топлина. Следващата стъпка ще бъде изграждането на геотермални отоплителни централи, които ще осигурят стабилен, възобновяем енергиен източник и имат потенциал да отговорят на потребностите от топлинна енергия на около 20% от жителите на града. В резултат на това през 2030 г. системата за централно отопление в Познан, собственост на „Веолия“, ще разчита на разнообразен и децентрализиран микс от енергийни източници, като въглищата ще бъдат напълно елиминирани от горивния микс.

Лиус Ханания, директор на „Веолия Полша“: „Новите източници ще бъдат разположени главно в южната част на града, в райони, които се развиват бързо. Това ще даде възможност на Познан да премине от централизирана топлофикационна система към модел, базиран на децентрализирани енергийни източници. Тази конфигурация ще повиши гъвкавостта и устойчивостта на системата, ще подобри още повече сигурността на доставките и ще позволи по-бързо интегриране на иновативни технологии в различни части на града.“

В същото време „Веолия“ инвестира в ориентирани към бъдещето решения, които ще интегрират цялата система в едно интелигентно цяло. Изпълняват се проекти за умна топлофикационна мрежа, включващи дигитализация на инфраструктурата, инсталиране на сензори и системи за дистанционно управление, както и инструменти за оптимизация, базирани на изкуствен интелект. Изкуственият интелект ще позволи прогнозиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия, минимизиране на загубите, оптимизиране на температурата на доставяната енергия и интегриране на малки локални енергийни мощности в реално време. Тези иновации ще превърнат топлофикационната система в Познан в една от най-модерните и ефективни в Полша.

Яцек Яшковиак, кмет на Познан: „От години Познан се фокусира върху модерни и отговорни решения, които подобряват качеството на живот на хората и опазват климата. Стартирането на новата енергийна система е важна стъпка по пътя ни към пълното преустановяване на използването на въглищата, но последващите инвестиции са също толкова значими. Чрез сътрудничеството ни с „Веолия“ създаваме система за централно отопление на бъдещето, базирана на децентрализирани енергийни източници, която ще гарантира сигурност на доставките, стабилност на цените и по-чист въздух. Това са решения, които отговарят на нуждите на бързо развиващите се райони и показват, че Познан е град, готов за климатичните и технологичните предизвикателства на 21-ви век.“

 

ЗА „ВЕОЛИЯ“

Групата „Веолия“ се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента и близо 215 000 служители, Групата проектира и внедрява решения, едновременно практични и полезни, за управлението на водите, отпадъците и енергията, с които допринася за радикална промяна в настоящата ситуация. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности „Веолия“ съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняването на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2024 г. Групата „Веолия“ доставя водоснабдителни услуги на 111 млн. души, канализационни услуги – на 98 млн. души, произвежда 42 млн. MWh електроенергия и третира 65 млн. т отпадъци. „Веолия Енвиронман“ (регистрирана на борсата Paris Euronext: VIE) отчита през 2024 г. консолидиран приход от 44,7 млрд. евро.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Полша проект Veolia декарбонизация
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес