Nvidia ще инвестира 5 милиарда долара в популярна компания за чипове

Американският производител на чипове Nvidia обяви днес, че ще инвестира 5 милиарда долара в изпитващата затруднения компания за чипове Intel, като същевременно уточни, че това не включва сделка за съвместно производство, предаде Ройтерс.

Споразумението, което включва и план за съвместно разработване на чипове за персонални компютри и центрове за данни, представлява потенциален риск за тайванския производител на полупроводници TSMC.

TSMC в момента произвежда водещите процесори на Nvidia, дейност, която компания един ден би могла да разшири и към Intel. AMD, която се конкурира с "Интел" за доставка на чипове за центрове за данни, също може да загуби благодарение на подкрепата на Nvidia.

Акциите на Intel поскъпнаха с 12 на сто в предпазарната търговия, докато книжата на Nvidia - с 2 на сто.

Nvidia ще стане един от най-големите акционери на Intel, вероятно притежавайки 4 на сто или повече от компанията, след като бъдат емитирани нови акции за завършване на сделката.

Подкрепата на Nvidia представлява нова възможност за Intel, след като години на усилия за преструктуриране на известния американски производител не се отплатиха.

