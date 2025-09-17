Office 1: от мечтата за успех до логистика на европейско ниво

С една мечта, зародила се в гараж, започва историята на лидера в офис консумативите днес у нас Office 1. Днес веригата има 62 магазина в цяла България, високотехнологична складова база и портфолио с над 130 000 продукта. Компанията държи 40% пазарен дял и се радва на доверието на стотици корпоративни и крайни клиенти всеки ден. Историята на Office 1 в България започва Office 1 Онлайн магазин, когато в София е открит първият магазин на марката в България. Този обект и до днес стои гордо на същото място на столичния бул. „Джеймс Баучер“ – не като спомен, а като символ на постоянството и стремежа на Office 1 да става все по-добър.

Още преди марката Office 1 Superstore да навлезе в България – през 1991 г., двама приятели поставят началото на успешната история с копирна машина в нает гараж. Посоката им са оказва вярна и бързо се разрастват до популярните тогава книжарници „Панда“. През следващите години към основателите се присъединяват техни приятели, сформирайки Кооперация „Панда“. Чрез успешната в България фирма през 1998 г. у нас навлиза марката Office 1 Superstore. Точно 20 години по-късно Кооперация „Панда“ придобива световните права върху марката, първоначално създадена в САЩ.

Това отваря пътя към цялостен ребрандинг на Office 1 и дава тласък за технологични трансформации. Една от тях е изграждането на складово-логистичен център Office 1 Logistics, намиращ се в с. Равно поле.

Складът е най-модерният и автоматизиран логистичен център в Югоизточна Европа с по-малко от 0,01% грешки при поръчки. Той обслужва изцяло логистичните процеси не само на Office 1, но и други компании. Тази година Кооперация „Панда“ разшири с близо 20% капацитета му. Новият Блок Е има площ от 5404 кв. метра за съхранение на мебели, предназначени за български училища. Така общата площ на склада достигна 26 558 кв.м.

Office 1 Logistics разполага с последно поколение система за складиране и обработка на поръчки OSR Shuttle. Тя представлява многоетажна конструкция, в която стоките се съхраняват в складови кутии с уникални адреси. Обслужва се от множество совалки, които поставят кутиите на складовите им адреси, а при изписване на поръчка, ги транспортират до работните станции. Това спестява много ценно време при обработката и допълнителен контрол на качеството.

Предстоят още разширения и нововъдения в складово-логистичния център Office 1 Logistics, открит през 2018 г. Желанието на Кооперация „Панда“ е да продължи да надхвърля очакванията на своите клиенти, както и да им предоставя възможност да се възползват от тяхното ноу-хау и за оптимизиране на складовите процеси.