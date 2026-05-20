Дигиталната трансформация на ОББ беше представена на международна конференция

Татяна Иванова, иновационен лидер на KBC Group за България, представи стратегическата визия на ОББ за развитие на клиентското преживяване и дигиталната трансформация по време на третото издание на международната конференция Digital Banking CEE Summit, която се проведе в Букурещ на 14 и 15 май. Тя подчерта необходимостта от изграждане на дългосрочна връзка с клиентите, ориентирана към ключови моменти от живота им, свързани с дома и пътуването.

„За да сме истински близо до клиента, е жизненоважно да поддържаме връзката си с него и да преосмислим клиентското преживяване. Ние трябва да бъдем оркестратори още в началото на всяка клиентска пътека, да преминем отвъд рутинните финансови операции и да се препозиционираме от финансов партньор в ежедневен дигитален спътник.“, заяви Татяна Иванова.

Тя даде пример с услугата „На път“ в мобилното банкиране ОББ Мобайл, където клиентите могат да намерят всичко необходимо, свързано с поддръжката на техния автомобил. Например, да плащат паркиране в зона, но и данъка на колата си, да получават напомняне и да подновяват своите винетка и застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“. И дори ще получават напомняния за смяна на гуми и предстоящ технически преглед. Благодарение на интегрираните дигитални решения, които ОББ планира през 2026 г., клиентите на ОББ Мобайл ще могат лесно да следят месечните си разходи за поддръжка на автомобила, да сравняват оферти за нов автомобил и да кандидатстват за лизинг или потребителски кредит изцяло дигитално.

„Да бъдем предпочитаната дигитална банка не е дилема, а начин да останем релевантни. Над 60% от основните ни банкови и застрахователни продукти вече са достъпни онлайн.“, допълни още тя.

Иванова подчерта, че всички тези услуги се обединяват в една единна дигитална екосистема, която улеснява ежедневието и демонстрира грижа към индивидуалните нужди на всеки клиент. Това е пример за дигитална емпатия и проактивност, които превръщат банката в истински партньор в живота.

С участието си на Digital Banking CEE Summit, ОББ и KBC Group в България затвърждават ангажимента си към иновациите, дигиталната трансформация и устойчивото развитие, като поставят клиента в центъра на всички процеси и решения.

Digital Banking CEE Summit събира над 100 високопоставени представители на банки, финтех компании и лидери, които формират бъдещето на финансовите услуги в Централна и Източна Европа. Програмата на форума беше разделена на два дни, като в първия ден акцентите бяха поставени върху внедряването на изкуствения интелект и дигиталните технологии, които променят реални процеси като това да станеш клиент, идентификация на клиенти и борба с измамите. Участниците обсъдиха стратегически въпроси като обновяването на наследени системи, мащабирането на API екосистемите и развитието на интегрирани финансови услуги, както и прилагането на успешни модели за Open Banking, които вече дават резултати в региона.