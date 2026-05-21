Провалът на Путин в Пекин: "Газпром" изгърмя със 100 милиарда рубли за ден

След посещението на Владимир Путин в Китай, акциите на руската държавна енергийна компания "Газпром" се сринаха рязко. А причината е, че Путин така и не успя да убеди китайския президент Си Дзинпин да подпише конкретни споразумения относно изграждането на мегагазопровода "Силата на Сибир 2", което се бави от много години.

От 40-те документа, подписани при визитата на Путин в Пекин, нито един не се отнася до сътрудничество в областта на петрола и газа. В тях също така не се споменава нищо за газопровода, който трябва да мине през Монголия и за който Кремъл преговаря повече от десетилетие без никакъв напредък.

В началото на посещението на Путин акциите на "Газпром" се повишиха до 123-125 рубли (1,74-1,77 щатски долара). След посещението те паднаха до 118,25 рубли (1,67 щатски долара), съобщи The Moscow Times.

Акциите на "Газпром" като цяло паднаха с повече от 3,5%. Компанията загуби приблизително 100 милиарда рубли за един ден (1,41 милиарда долара), а в сравнение с нивата в началото на пътуването на Путин до Пекин, това са повече от 120 милиарда рубли (1,70 милиарда долара).

"Инвеститорите очакваха подробности за проекта „Силата на Сибир 2“, но отново получиха само неопределеност", пишат анализатори, цитирани от изданието.

Както вече сме писали, от позиция на силата, Китай продължава да настоява за драстично ниска цена на газа, близка до тази на вътрешния руски пазар - около 50 долара за хиляда кубически метра, което е пет пъти по-ниско от това, което Пекин плаща в момента, и 8,5 пъти по-ниско от цените на "Газпром" за други клиенти.

Акциите на друга руска компания - ТМК, също се сринаха с 6%. Тази компания трябваше да бъде доставчик на тръби за газопровода и инвеститорите я смятаха за потенциален бенефициент на проекта.

Паднаха също и акциите на "Роснефт" - с 2%, на "Газпром нефт" - с 1,5%, на "Новатек" с 1,3%.

Индексът на Московската борса, който включва 40 от най-големите руски компании, затвори на 20 май със спад от 1%, до 2637,3 пункта.