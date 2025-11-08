Правилният ход за "Лукойл Нефтохим": Ръководителят на икономическата катедра на УНСС го посочи

"Пълна национализация и пълно придобиване от страна на държавата на "Лукойл". По този начин енергийната независимост в по-висока степен би била защитена, отколкото да се търси стратегически инвеститор, който да влезе в рафинерията". Toва заяви пред Actualno.com доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра "Икономикс" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Думите му идват в резултат на оттеглянето на швейцарската компания "Гънвор" за закупуване на активите на "Лукойл".

Как ще се отрази оттеглянето на "Гънвор"?

Той смята, че по никакъв начин няма да се отрази оттеглянето на "Гънвор" от сделката за чуждестранните активи на "Лукойл" върху пазара на горива. "Най-лошият сценарий за България според мнозина - това е да бъде национализиран този актив, но аз съм на точно обратното мнение и това може би е най-добрият сценарий за България", коментира икономистът. Той обаче не пожела да коментира какво означава собственикът на рафинерията т.е. "Лукойл" да не може да обжалва решенията на особения управител в съда - е или не е това противоконституционно и може ли да имаме проблем с Брюксел заради нарушение на европейското право с новия закон.

Според него след като се национализира преработвателната компания - рафинерията в Бургас, то това оставя широки възможностите за покупка на суровина и това би бил премерен риск.

Доц. Ивайло Беев не смята и, че по някакъв начин оттеглянето на "Гънвор" ще се отрази върху интереса на инвеститорите към българската икономика. Ако всичко това имаше значение, щяхме да го видим с изменение на кредитния рейтинг на България, каза още той.

Властта позволи на особения управител да продаде "Лукойл"

Припомняме, че горещата новина от политическата седмица е, че управляващото мнозинство прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители са депутатите от ДПС-Ново начало, ИТН, ГЕРБ-СДС и БСП - Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев и Иван Ибришимов. Против бяха опозиционните партии, а "Величие" изобщо не участваха в гласуването.

Промените позволяват назначаването на особен управител в "Лукойл", който ще има правото да управлява и да се разпорежда с активите на рафинерията в България, включително да ги продава.

Решението дойде само часове след като финансовото министерство на САЩ блокира сделката между "Лукойл" и "Гънвор", определяйки компанията кандидат като "марионетка на Кремъл".

