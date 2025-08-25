Скоро два завода на "Райнметал" у нас: Борисов открехна за преговори за трети за дронове (ВИДЕО)

"Райнметал" ще създаде заедно с българската държава съвместни предприятия на територията на България. Става въпрос за два завода - единият за артилерийски снаряди с капацитет 100 хил. снаряда, а другият за барут. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на германския концерн за производство на автомобили и оръжия "Рейнметал" Армин Папергер, който се среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на компанията в Дюселдорф.

"Изключително важен компонент от мунициите, които ще бъдат произвеждани в България по натовските стандарти, които ще допринесат за позиционирането на България като изключително важен партньор в НАТО и света", коментира Пепергер и отбеляза, че съвместно българското правителство и "Райнметал" ще направят обща инвестиции на стойност над 1 млрд. евро, което е само началото на едно много успешно бъдещо сътрудничество.

Той изтъкна, че България е една изключително важна страна за Европа, но и за "Райнметал".

Какво предстои?

От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов благодари за екипите, които "Райнметал" са пращали регулярно.

Той увери, че в рамките на следващите три седимци трябва да бъдат подготвени двата договора за общи съвместно предприятия.

"В следващите три седмици всичко това трябва да бъде завършено, за да може да бъде ратифицирано в парламента от българските политически партии", добави Борисов.

Преговори за завод за дронове

Бойко Борисов обяви по време на срещата, че се работи по следващ завод, за който ще информират, когато са готови. Става въпрос за филиали за изграждането и производтвото на дронове.

"Виждате дрона на Локхийд Мартин, може заедно, може и с турската държава и "Байрактар" да направим съвместни производства. По тези теми работим в момента, затова давам малка информация", разкри още Борисов.

Посещението на Борисов в Дюселдорф

Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Дюселдорф, където е централата на "Райнметал" в Германия. Посрещна го лично изпълнителният директор Армин Папергер. "Радвам се да те видя отново", отвърна Папергер на Борисов и двамата се прегърнаха на входа на централата, като след това имаха разговор, в който Папергер го нарече "един от най-важните хора в България".

Припомняме, че Папергер беше на посещение в сраната ни през март, като тогава се срещна както с президента Радев, с премиера Росен Желязков, но и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Тогава Папергер видя голям мегдан за бъдещо сътрудничество с България и постави отлична оценка на отбранителната ни индустрия.