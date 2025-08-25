Радев се хвали с подаръци за кабинета: "Райнметал" и главен секретар на МВР (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев изглежда е решил да прави "подаръци" на правителството на Росен Желязков, стана ясно от изявлението му пред медиите. Единият от даровете вече е факт според него, като държавния глава се изтъкна, че той е осигурил стратегически инвеститор като "Райнметал" за инвестира в България, а вторият подарък ще бъде другата седмица, когато президентът ще подпише указ за назначаване на главен секретар на МВР.

Радев изтъква заслугите си за "Райнметал"

"Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Кажете ми как да саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. В същото време говорят, че ги саботирам. Аз го правя и ще продължа да го правя за страната, независимо кое е правителството и дали е компрометирано", подчерта държавният глава. ОЩЕ: Парализа между институциите: Желязков не се е разбрал с президента за ДАНС и МВР (ВИДЕО)

Главният секретар на МВР

Радев обеща, че ще има титуляр на поста главен секретар на МВР тази седмица и изтъкна, че позицията е важна, защото вътрешното министерство е сериозна институция с много сериозни задача.

На въпрос дали това е Мирослав Рашков, президентът отговори: "Името ще разберете с моя указ съвсем скоро".

Той коментира и назначаването на посланиците. "Посланиците са съгласувани миналата седмица, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна. Аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон да речем", каза той и посочи, че там име няма, а трябва да има такова. В тази връзка той призова тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма.

По отношение на шефа на НСО, Радев се оплака, че два месеца правителството е мълчало за неговото предложение, което опровергава претенциите за спешност. Междувременно той заяви, че след преназначаването на шефа на НСО - не става дума за никакви жестове. ОЩЕ: Премиерът е предложил на президента Емил Тонев да бъде преназначен за шеф на НСО