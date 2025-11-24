Спорт:

Пробиотични чипсове и продукти от лисича ядка: Индийска верига идва в България

Eдна от първите вериги за хранене в Индия, възприела франчайз бизнес модел - „Гардън кафе“ (Garden Café), планира изграждането на фабрика за производство на храни в България, съобщи вчера представител на компанията, цитиран от индийската новинарска агенция ПТИ.

В българската фабрика на „Гардън кафе“ ще се произвеждат пробиотични картофени чипсове и продукти от махана, наричана още лисича ядка. Основателят на „Гардън кафе“ Сандип Ноулакха заяви, че плановете за фабрика в България ще бъдат в основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа.

Как ще се казва?

Продуктите ще се продават под марката „Джигис“ (Jiggies), която е налична и в Индия.

Снимка: iStock

Компанията вече изнася пробиотични картофени чипсове за България, каза Ноулакха и обясни, че изграждането на производство в страната е необходимо, за да се ограничат закъсненията при доставките, които намаляват срока на годност на продукта, отбелязва БТА.

„Пробиотичните чипсове имат шестмесечен срок на годност, но почти три месеца се губят при транспортирането и дистрибуцията. Никой не иска да купи продукт, чийто срок на годност изтича скоро. Производството в Европа е единственото жизнеспособно решение“, каза Ноулакха пред ПТИ.

Ивелин Стоянов
