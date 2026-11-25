Американският милиардер Тод Боули обяви, че е подписал сделка с руския енергиен гигант "Лукойл". Съгласно условията на сделката ще бъде формиран консорциум, който включва участие на Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) и на компанията Eldridge, която е на Боули. DFC е аамериканска федерална агенция, която набира частен капитал за инвестиционни и инфраструктурни проекти в развиващи се държави. Консорциумът с участието на DFC ще придобие международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания, предаде Reuters.

Сделката, която е сключена след повече от година преговори, включва размяна на ценни книжа на "Лукойл" на стойност 10 милиарда долара, които сега са под американски санкции, за международните активи на компанията. Те са оценени на 16 млрд. долара като пазарна стойност и дневно, що се отнася до добива на петрол, обхващат 350 000 барела. Активите, за които става въпрос, са разположени в 11 държави. Кой е Боули и как дотук вървеше сделката, ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Милиардер, близък до Тръмп, действа ударно да купи "чуждите" активи на "Лукойл"

Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на "Лукойл" през октомври 2025 г., ще проучи сделката, за да гарантира защитата на националната сигурност на САЩ. Ако всичко е наред, тя ще бъде одобрена, съобщи източник, запознат с процеса. От "Лукойл" засега не коментират, посочи и CNN.

Вашингтон ще получи дял от бъдещите печалби по сделката, която, ако бъде одобрена, ще подпомогне усилията за ограничаване на възможностите на Москва да финансира войната си в Украйна. А САЩ ще могат да влияят на пазари, които досега са зависели от продуктите на "Лукойл".

"Прехвърлянето на стратегически активи от енергийната инфраструктура на Русия в ръцете на САЩ или съюзнически партньори е ключов политически приоритет на администрацията", заяви пред Reuters служител на DFC, глобалното инвестиционно звено на правителството на САЩ.

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