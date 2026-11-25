Компанията зад едни от най-популярните марки напитки у нас вече присъства на над 40 пазара по света

VP Brands International – компанията зад брандове като Пещерска, Мента Пещера, Мастика Пещера, Black Ram и FLIRT – получи отличието „Пазарна експанзия“ на конкурса „Мистър и Мисис Икономика“. Събитието се организира от най-голямата работодателска организация КРИБ и сп. Икономика. Признанието идва след години на последователно развитие, през които компанията успява да изгради присъствие на повече от 40 международни пазара. Експортът ѝ продължава да расте с двуцифрени темпове, а у нас VP Brands International запазва лидерските си позиции в основните категории вече три десетилетия.

„Пазарната експанзия не се случва с едно решение и не е резултат от усилията на един човек. Тя изисква постоянство, смелост да поемаш рискове и най-вече добър екип, на който можеш да разчиташ“, сподели изпълнителният директор на VP Brands International Иван Папазов при получаването на наградата. За него отличието е признание за постигнатото, но не и повод за спиране дотук. „Пред нас има още много пазари и възможности, които искаме да покорим“, заяви той.

Компанията управлява близо 20 000 декара лозови масиви и развива марки с различен характер и присъствие – от утвърдени български имена до брандове с международни амбиции. Ключовите й експортни марки Black Ram и FLIRT тази година получиха три медала от най-престижните конкурси за алкохолната индустрия.