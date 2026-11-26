Nvidia продава най-модерните си чипове на поне 2 компании, базирани в САЩ, които обаче всъщност са контролирани от китайски фирми. Това повдига нови въпроси относно усилията на САЩ да предотврати достъпа на конкурентите си до чувствителни технологии, установи разследване на CBS News.

Един от „предпочитаните партньори“ на гиганта в производството на чипове е калифорнийска компания, собственост на китайска фирма, чийто главен изпълнителен директор е завършил китайски военен университет, показват документи. Друга калифорнийска компания е била преименувана, след като нейната компания майка с китайска собственост е била поставена в черния списък на САЩ.

Някои от тези базирани в САЩ, но всъщност с китайска собственост фирми след това са отдали под наем или са продали усъвършенстваните чипове, използвани за изкуствен интелект, на други компании в Югоизточна Азия, показват документите.

Още: S&P предупреди, че може да свали кредитния рейтинг на Nvidia, Тръмп търгувал с акциите й 44 пъти през годината

Как чиповете на Nvidia стигат до Китай

Светът на износа на компютърни чипове е неясен, а веригите за доставки са цял лабиринт, което прави още по-трудно определянето на това колко от най-чувствителните чипове на Nvidia се експлоатират от Китай, коментираха експерти пред CBS News.

„Това е зов за събуждане в посока отчетност и правилно осигуряване на ресурси, както и необходимост за всяка водеща технологична компания от частния сектор да картографира къде е изложена на риск“, каза Мишел Конди, старши анализатор в C4ADS - организация, специализирана в използването на публични данни, от корпоративни документи до сателитни изображения, за разкриване на нарушения на санкциите и контрабанда.

C4ADS, базирана във Вашингтон организация с нестопанска цел в областта на глобалната сигурност, известна още като Център за напреднали изследвания на отбраната, проучи корпоративни документи и други данни за собствеността на компании по искане на CBS News.

Още: Краят на Nvidia: Компанията сама създаде технологията, която може да сложи край на господството ѝ

Откритията се базират на десетки корпоративни документи, съдебни протоколи и разследване на корпоративните взаимоотношения на Nvidia, датиращи от 2023 г. - много преди главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг и неговата гигантска компания за чипове да доминират публичния AI дебат.

Тази експлозивна сага започва преди 27 дни, когато стана ясно, че Хуанг е имал афера с Алис Хуанг - жена, заподозряна, че е китайски шпионин. Министерството на правосъдието заяви, че не е стигнало до заключение, а Пекин отрича тя да работи за тях.

Компанията за облачни изчисления със седалище в Сингапур, която тя управлява - Megaspeed, е разследвана от Министерството на правосъдието за предполагаемо заобикаляне на забраните за износ чрез получаване на компютърни чипове за употреба от Китай.

Но експертите по национална сигурност и търговия казват, че Megaspeed е само върхът на айсберга, когато става въпрос за трансфера на чипове на Nvidia към Китай. Длъжностни лица сега задават въпроси като: Как чиповете на Nvidia стигат до Китай? И какво са знаели Дженсън Хуанг и колегите му за това?

Още: Тръмп готов да помилва шефа на Nvidia Дженсън Хуанг, ако се наложи

„Хуанг, ръководителите на NVIDIA и бордът на компанията все още дължат отговори на Конгреса относно спазването от страна на компанията на контрола върху износа на САЩ“, заяви в изявление тази седмица сенатор Елизабет Уорън, висш демократ в банковата комисия на Сената.

Калифорнийска компания, китайски собственици

Миналата година Nvidia е реализирала продажби за Китай за почти 20 милиарда долара. Компанията може да продава графични карти за персонални компютри и сървърни чипове с по-ниска процесорна мощност на Китай без специален лиценз.

Това, което не е разрешено – и е под строг контрол върху износа, са продажбите на най-технологично напредналите чипове на Nvidia, които са двигателят на революцията в областта на изкуствения интелект.

Още: Истинският скандал с Nvidia

Но скорошни информации предполагат, че някои от най-висококачествените чипове, наречени Blackwells, са попаднали в китайски ръце.

Заобиколният път, изминаван от чиповете на Nvidia, бързо става мръсен и кален.

Например RiCloud AI - компания за центрове за данни, базирана в Сан Хосе, Калифорния. RiCloud AI фигурира в списъка с „предпочитани партньори“ на Nvidia в САЩ, което ѝ предоставя преференциален достъп до продажбите на висококачествени компютърни чипове, използвани за усъвършенствани модели с изкуствен интелект.

Според публичните документи на Nvidia, те са класифицирани като американски продажби, като чиповете отиват на RiCloud AI, Inc. - американска компания.

Още: Завръщането на Хуанг в Nvidia донесе милиони на Доналд Тръмп

Но компанията майка на RiCloud AI е Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited. Седалището на тази компания е в Шенжен, Китай, и е листната на фондовата борса в Хонконг.

Главният изпълнителен директор и съсобственик на Yuxing, Конг Ю, има образователна степен по мобилизация на националната отбрана от Командния колеж на Народно-освободителната армия - университет, управляван от китайските военни. Ю е и главен изпълнителен директор на свързана компания RiCloud в Калифорния.

В същото време председателят на Yuxing, Ли Цянг, преди това е бил председател на фирмата за данни Global Switch Holdings, която беше премахната като доставчик на центрове за данни от Министерството на отбраната на Австралия през юни 2024 г. поради опасения за националната сигурност.

Правителството на САЩ не е обвинило RiCloud и Yuxing в каквито и да било нарушения.

До декември 2025 г., само 10 седмици след регистрацията си, RiCloud AI си осигури партньорски статус с Nvidia и оттогава се превърна в „предпочитан“ облачен партньор, което дава на компанията приоритетен достъп до усъвършенствани чипове, софтуера на Nvidia и техническата поддръжка. Засега Nvidia не отговаря на въпроси относно това какви проверки е извършила, преди да присъди привилегирования статус на RiCloud AI.

Проучване на клиентите на RiCloud AI показва, че някои от тях изглеждат нестандартни клиенти за такава мощна технология. Тази година например компанията подписа сделка за 120 милиона долара за отдаване под наем на 300 сървъра Nvidia B300 на компания в Тайван, известна предимно с продажбата на уиски.

Agencia Comercial Spirits е малък вносител на уиски с нетна печалба от 609 000 долара през 2025 г., когато беше листната на Nasdaq като компания за изкуствен интелект. Тази година тя е поела ангажименти за сделки, свързани с центрове за данни с изкуствен интелект, на обща стойност между 488 и 598 милиона долара, след като Ли беше назначен за председател.

Agencia също не коментира казуса. В прессъобщение от февруари, обявяващо насочването ѝ към центровете за данни, Agencia заяви, че ходът е „част от по-широк преглед на стратегическите възможности извън основния ѝ бизнес с уиски“.

Източник: Getty Images

Компании в черния списък

След това е калифорнийската компания Aivres, която в момента е посочена на уебсайта на Nvidia като „елитен“ изчислителен партньор – най-високото ниво на взаимоотношения с гиганта в областта на чиповете.

Aivres се е наричала Inspur, същото име като китайската компания майка. Но когато фирмите от групата Inspur в Китай са добавени към федерален черен списък на компании, считани за риск за сигурността на САЩ през март 2023 г., калифорнийското дъщерно дружество промени името си и днес все още поддържа тесните си отношения с Nvidia. Самата Aivres не е в черния списък.

Aivres, която произвежда сървъри за центрове за данни, съдържащи чипове на Nvidia, е изнесла най-малко 5,6 милиарда долара съвременни технологии за Югоизточна Азия между април 2024 г. и февруари 2026 г., сочи анализ на New York Times на търговските записи, публикуван преди 2 месеца.

Около 3 милиарда долара от този износ са били за компютри, съдържащи най-съвременните чипове Blackwell на Nvidia, чийто износ за Китай е ограничен, съобщи Times.

След това чиповете Aivres отишли ​​при две компании в Малайзия - Megaspeed и Aolani - предоставящи облачни услуги с изкуствен интелект на китайските фирми Alibaba и ByteDance, съобщи Times.

Megaspeed, фирма със седалище в Сингапур, където любовницата на Дженсън Хуанг, Алис Хуанг, беше висш ръководител, беше поставена в черния списък на американското правителство тази седмица след скандала. Компанията отрича всякакви нарушения.

Пентагонът постави Alibaba в черния списък през юни, твърдейки, че е използвала усъвършенствани чипове в помощ на китайските военни. Компанията отрича това и съди правителството за мярката.

Според правителството на САЩ сървърите, собственост на Inspur - компанията майка на Aivres, се използват в Китай от военните. Aivres не коментира казуса.

Продажба на заподозрени контрабандисти

Друг от елитните американски партньори на Nvidia се появи в скорошно дело за контрабанда на чипове на стойност 300 милиона долара, въпреки че не е обвинен в неправомерни действия.

По-рано тази година калифорнийският бизнесмен на име Грег Луи беше обвинен в предполагаема контрабанда на забранени за износ чипове в Китай през Малайзия и Сингапур през 2023 и 2024 г. Той пледира невинен.

Записи, прегледани от CBS News, свързват Луи с 2CRSi, елитен партньор на Nvidia в САЩ, който е клон на френска компания, произвеждаща сървъри за данни с изкуствен интелект.

В обвинителния акт срещу Луи се казва, че компанията му е закупила 100 H100 сървъра, за износ на които е необходим лиценз, на стойност над 22 милиона долара от неназован производител. Уебсайтът на 2CRSi посочва неговата фирма - Topmost Corp., като „оторизиран партньор“, докато на уебсайта на компанията му се казва, че той е „оторизиран дистрибутор на... 2CRSi“.

Обвинителният акт не подозира, че Nvidia е знаела за споразумението.

В писмо до акционерите този месец 2CRSi заяви, че е получила призовка от федералната прокуратура в Лос Анджелис относно „клиент, за когото самите ние сме докладвали на властите“. Компанията не е обвинена в неправомерни действия.

Приходите на компанията в САЩ са спаднали от 201 милиона долара на 4,7 милиона долара тази година.

В допълнение към 2CRSi, Луи посочил калифорнийската фирма Super Micro Computer, Inc. като един от своите клиенти.

През март Министерството на правосъдието обвини съоснователя на Super Micro в схема за контрабанда на сървъри на стойност 2,5 милиарда долара на китайски клиенти чрез компания от Югоизточна Азия.

Съоснователят и бивш член на борда Йих-Шиан „Уоли“ Лиау отрече обвиненията. Неговият предполагаем „посредник“ се призна за виновен в сделка с прокуратурата миналия месец. Компанията твърди, че замесените „вече нямат никакви отношения със Supermicro“ и от настоящите ѝ ръководители не са знаели за предполагаемата контрабанда.

Счетоводните промени на Nvidia

Nvidia публикува регионална статистика на продажбите на чипове си въз основа на местоположението на фактуриране на клиента. Тези данни показват, че през 2024 г. почти половината от продажбите на чипове са били фактурирани в САЩ, 18% в Сингапур и 13% в Китай.

Миналия ноември компанията промени политиката си и започна да използва адреса на централата на клиентските си компании като тяхно местоположение. Тази промяна в счетоводството разкри, че допълнителни 7,9 милиарда долара сметки на клиентите всъщност са от фирми със седалище в Китай през 2024 г.

През 2025 г. клиентите със седалище в САЩ са съставлявали 69% от продажбите на Nvidia, докато делът на Китай е намалял до 9%.

В публичните документи на Nvidia се казва, че „крайният клиент и мястото за доставка може да са различни от местоположението на централата на нашите клиенти“.

Констатациите на CBS News показват, че промените в начина, по който Nvidia публикува тези данни за продажбите, може да направят местоположението на клиентите ѝ по-малко ясно.

Сенаторът демократ Крис Кунс от Делауеър, който е на път да председателства Комисията по външни отношения на Сената, е готов да разследва дали компаниите заобикалят забраните за продажба на чипове на Китай, както и предполагаем китайски шпионаж, свързан с Nvidia.

Конди заяви пред CBS News, че вярва, че разследването на продажбите на чипове „има значение отвъд новинарските заглавия, защото разкрива нарушения на контрола върху износа и потенциален икономически шпионаж и показва как Пекин обвързва разузнавателната работа с индустриалните си планове, стремейки се към самостоятелност, като същевременно посяга към чуждестранни технологии там, където му липсва паритет“.