След като вече има един работещ завод за електрически автобуси и един новопостроен за леки автомобили в Унгария, сега китайският автомобилен производител BYD избра къде да позиционира и първата си фабрика в Западна Европа.

Това ще се случи във Франция, като BYD води ексклузивни преговори за придобиване на фабрика от британския конкурент Ineos Automotive, съобщи АФП.

Предприятието се намира в Хамбах, департамент Мозел, близо до германската граница. Между 1998 и 2024 г. там се произвеждаха градските коли Smart, а от 2020 г. Ineos Automotive сглобява в него офроуд моделите Grenadier.

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Изпълнителният вицепрезидент на китайската компания Стела Ли заяви, че целта е европейските потребители да получат по-голям избор от автомобили, произведени във Франция, и обеща да бъдат запазени местните работни места.

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Президентът на Франция Еманюел Макрон приветства решението в социалната мрежа "X" като пряк резултат от икономическата политика на страната.

Делегираният министър за промишлеността Себастиен Мартен допълни, че сделката ще гарантира сигурността на над 1200 служители и ще отговаря на френско-германските условия за 70% европейски компоненти и постепенно увеличаване на дела на батериите, произведени в Европа.

Извън Китай BYD вече има заводи в САЩ, Канада, Бразилия и в унгарския град Сегед, където производството стартира през май.

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Китайските марки, сред които MG, Chery, Geely и Xpeng, вече държат около 10% от продажбите на нови автомобили в Европа, а локализирането на производството им помага да избегнат митнически тарифи и логистични пречки.