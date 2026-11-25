Настоящият отчетен сезон може да се окаже най-силният от четири години за европейските компании: очаква се печалбите за третото тримесечие да са се увеличили с 25% благодарение на силните резултати в енергийния и банковия сектор, а анализаторите прогнозират по-нататъшно ускорение през четвъртото тримесечие. „Растежът на печалбите тази година е изключително силен в световен мащаб и особено в Европа“, каза Томас Хилдебрандт от Evli. С края на сезона инвеститорите се опитват да определят дали това силно представяне ще издържи на нова вълна от пазарни сътресения. Интервюта с мениджъри на фондове и банкови стратези подчертават пет ключови констатации.

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Смаляване на разликата

Докато се очаква ръстът на печалбите в европейския индекс STOXX 600 да остане по-нисък от този в американския S&P 500, корпоративните перспективи в Европа се подобряват и разликата може да се стесни.„Пазарът вероятно е подценил темпото на индустриално възстановяване в Европа“, коментира Жан-Луи Накамура от Vontobel. Предимството на Европа обаче може да бъде краткотрайно, ако печалбите от американските технологии започнат да растат отново по-бързо.

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Според LSEG IBES се очаква печалбите на европейските компании да нараснат с 40% през четвъртото тримесечие, изпреварвайки американските си конкуренти за първи път от 2023 г. Консенсусните прогнози обаче показват, че американският пазар може да си възвърне предимството през следващите тримесечия.

Не само енергията

Енергийният сектор беше основният фактор за растежа на печалбите на европейските компании, като печалбите се увеличиха с над 150%, след като войната в Иран повиши цените на петрола и газа. Пазарът обаче се съмнява, че такава силна подкрепа от енергийните компании ще продължи, така че вниманието на инвеститорите постепенно се измества към други сектори.

Според Хилдебранд по-нататъшният растеж на печалбите на европейските компании ще зависи от това дали инвестициите в проекти за зелена енергия, изграждане на центрове за данни и инфраструктура могат да подкрепят по-широкото икономическо укрепване.

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Deutsche Bank прогнозира 10% темп на растеж на печалбата за широк кръг европейски компании през 2027 г., въпреки очаквания спад в печалбите в енергийния сектор. През третото тримесечие енергийният сектор е допринесъл за приблизително 63% от общия ръст на печалбата в индекса STOXX, докато банките и технологичният сектор са допринесли за още 27%. Здравеопазването и промишлените компании също са допринесли.

Банките - основен двигател на растежа

Банките са сред основните двигатели на растежа на корпоративните печалби: LSEG изчислява, че печалбите на финансовия сектор са се увеличили с 30%. Инвеститорите обаче коментират, че силното представяне на сектора маскира значителни разлики между отделните банки. „Оставаме много селективни в инвестициите си в банковия сектор“, каза Андреа Скаури от Lemanik. Според него акциите на много банки вече са се повишили значително благодарение на по-високите лихвени проценти, което е подкрепило тяхната рентабилност.

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Изравняващата се крива на доходност може да окаже натиск върху рентабилността на банките чрез намаляване на лихвените маржове по заемите. Както отбеляза Накамура, слабите потребителски разходи и мудният пазар на недвижими имоти ограничават потенциала за растеж на кредитирането, така че един от малкото останали двигатели е финансирането на корпоративните капиталови разходи. На този фон анализаторите започнаха да ревизират прогнозите за банковите печалби надолу през октомври.

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Рекордни маржове на печалбата

Маржовете на печалба на европейските компании от blue-chip достигнаха рекордните 13,5%, съобщи Deutsche Bank. Гийом Джесон от Goldman Sachs заяви, че увеличението на маржовете се дължи на способността на компаниите да повишават цените и да контролират разходите, а не на повишената производителност. Досега само 2% от европейските компании са успели да определят количествено въздействието на изкуствения интелект върху финансовите си резултати, съобщи The Moscow time.

Компаниите също така се оказаха по-устойчиви на нарастващите разходи за енергия, отколкото много инвеститори очакваха. „Важно е обаче да се помни, че въздействието на по-високите цени на енергията може да не е веднага очевидно“, каза Джесон, предупреждавайки, че маржовете могат да се свият, ако цените на енергията не паднат с края на зимата. ВSEG прогнозира, че ръстът на печалбата значително ще изпревари ръста на приходите до края на 2026 г., но разликата ще започне да се свива през 2027 г.

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Независимо колко силни са отчетите за печалбите на европейските компании, инвеститорите се колебаят да купуват акции във всички сектори. Карло Франкини от Banca Ifigest смята, че инвеститорите трябва да увеличат експозицията си към европейски активи в портфейлите си, тъй като потенциалът за растеж на региона остава значителен. Той обаче отбелязва, че постоянно високите цени на енергията биха могли да отслабят конкурентоспособността на сектори като химическата промишленост и автомобилната промишленост, както и да поддържат инфлацията и лихвените проценти високи.

Франчини също така съветва да се избягват производителите на луксозни стоки, които вече са под натиск от слабото търсене в Китай и по-предпазливото потребителско поведение. „Анализаторите продължават да преразглеждат надолу прогнозите си за потребителския сектор“, отбелязаха анализаторите на Barclays.

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