Тайно, но не толкова: Човек на Путин контролира един от най-големите руски онлайн търговци

Почти 35% от акциите на Ozon, втората най-голяма платформа за онлайн търговия в Русия, изглежда са били купени с пари от компании, собственост на милиардера Генадий Тимченко. Той е известен като един от приближените до руския диктатор Владимир Путин и беше основна фигура в опита през България да премине газопровода "Южен поток", който в крайна сметка стана "Турски поток". Заключението за сделката е на Фонда за борба с корупцията (ФБК), основан от покойния руски опозиционер Алексей Навални.

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34,95% от Ozon са собственост на O23, компания, чийто бенефициент е посочен като Александър Чачава. През 2024 г. компаниите на бизнесмена придобиха 27,7% от платформата за търговия от Vostok Investments за 38,2 милиарда рубли, а до март 2026 г. увеличиха дела си до 34,95%, превръщайки се в най-големия акционер на Ozon.

ФБК откри, че Stratosfera, компания, свързана с Чачава, е получила заем от 51,23 милиарда рубли от Optima JSC. От своя страна, "Оптима" е получила почти идентична сума под формата на безлихвен заем от "Делта", собственост на Тимченко. Въз основа на това, от ФБК смятат, че средствата за закупуването на дела в "Озон" в крайна сметка са дошли от компаниите на милиардера.

Освен това, "Оптима" има връзки и с други близки до Путин. Разследващите също така отбелязват връзките на ръководството на „Оптима“ с бизнеса на лица, близки до Путин. По-конкретно, главният изпълнителен директор на компанията, Дария Брилякова, е работила преди това за компании, свързани с пистата "Игора Драйв", която е свързана с Михаил Шеломов, както и за "АБР Мениджмънт", свързана с милиардера Юрий Ковалчук. Главният счетоводител на "Оптима", Жана Цапльова, е работила преди това за "Релакс", компания, свързана от ФБК със Светлана Кривоногих, бившата любовница на Путин.

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Източник: ФБК