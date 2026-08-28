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"Искам да карам колело в София": Велосипедисти излизат на протест

28 август 2026, 6:57 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Искам да карам колело в София": Велосипедисти излизат на протест

Велосипедисти излизат на протест в столицата с призив: "Искам да карам колело в София!", предаде БНР. Участниците ще се съберат в 19 ч. при Пилоните на НДК, а половин час по-късно ще потеглят в протестно шествие към сградата на Столичната община. Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Още: Карате колело в парка? Вече ще бъдете глобявани

Протест

До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които, според организаторите, се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за придвижване.

"Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключови и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим "Орлов мост" за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината", заяви един от организаторите Иво Делин.

Те призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за придвижване с велосипед, да се присъединят към шествието.

Организаторите обръщат внимание и на премахнатите защитни ограничители по някои велоалеи, като посочват конкретно участъци по бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Г. С. Раковски".

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Те настояват общината да поеме конкретни ангажименти за развитието на велосипедната инфраструктура, като към тях бъдат поставени и ясни срокове за изпълнение.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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