Протест в Баба Алино, след като десетки сгради останаха без ток

Около 40 сгради са без ток в комплекса Баба Алино край Варна, предаде bTV. Институциите във Варна така направиха, че заради пет къщички спряха тока на целия комплекс. Оставиха ни на произвола на съдбата, недоволстват хората на мирен протест. Още: Спряха тока на жилища в Баба Алино

Профилактика без ток

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"Никой не е разговарял с нас. Беше пуснато съобщение, че става въпрос за профилактика, която продължава повече от 24 часа", ядосани са жителите на Баба Алино. Те твърдят, че нямат неизрядни съседи, които да не си плащат тока.

Хората запитаха кой може да им помогне, ако все пак не им бъде пуснат токът. "Жалби сме подали на Административен съд, на кмета на Варна и на енергото. Все някой трябва да оправи тока, ние какво можем да направим? Не е хуманно да си купиш жилище, да ти спрат тока и да искат да ти съборят жилището", казаха още те.

Припомняме, че ЕРП Север спря електрозахранването на част от сградите в местността Баба Алино край Варна. От дружеството съобщиха, че са засегнати пет обекта, но живеещи там, предимно украински граждани, твърдят, че без ток са останали значително повече потребители - десетки хора.

От ЕРП Север посочват, че прекъсването е извършено след заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, както и след проверки, извършени от дружеството.

При инспекциите са установени сгради, които нямат собствени електромери и клиентски партиди, а се захранват чрез електрическата мрежа след електромера на основната сграда. Той е регистриран на името на "Форест клуб Варна".

След проверките дружеството е издало предписания собствениците сами да прекратят захранването. Това обаче не е било направено, поради което електроразпределителното дружество е предприело прекъсването.

От ЕРП Север уточняват, че фирмите, свързани с обектите в Баба Алино, са обжалвали действията, но към момента няма произнасяне на съда. Според дружеството при тази ситуация то е длъжно да прекрати електрозахранването.

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