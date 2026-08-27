Кабинетът "Радев":

"Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" получи рейтинг BBB- със стабилна перспектива

27 август 2026, 7:58 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг
"Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" получи рейтинг BBB- със стабилна перспектива

"Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" влиза в нов етап от развитието си. Компанията получи първия си дългосрочен корпоративен кредитен рейтинг - BBB- със стабилна перспектива от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). 

Оценката поставя дружеството в инвестиционната категория. По националната скала холдингът получава A (BG), също със стабилна перспектива. В портфолиото на холдинга са Money Shop, Money Lease, Fast Pay, MoneyPlus Master и CreditUm, а дейността обхваща кредитиране, лизинг, платежни услуги и други финансови решения. Именно съчетаването на различни финансови услуги под едно управление е сред силните страни, които БАКР откроява в модела на групата.

Силна капиталова база и устойчива доходност

Най-силният аргумент в оценката обичайно идва от числата. Към края на юни 2026 г. групата разполага със 150,5 млн. евро консолидирани активи и 91,8 млн. евро собствен капитал, което означава, че над 60% от активите са подкрепени със собствен капитал - една от основните причини БАКР да определя капитализацията на групата като висока.

Ако капиталът е единият стълб на рейтинга, печалбата е другият. През последните две приключени години "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" реализира по около 6,3 млн. евро нетна печалба годишно, а само за първото полугодие на 2026 г. резултатът достига приблизително 4 млн. евро.

БАКР отчита относително ниската задлъжнялост спрямо мащаба на бизнеса. Според анализа на БАКР групата успява да расте, без новият дълг, образно казано, да се превръща в основното гориво на този растеж. Агенцията отчита и стабилно дългосрочно финансиране, висока рентабилност на приходите и стабилни парични потоци - фактори, които допълнително подкрепят рейтинговата оценка.

Силата на диверсификацията: от кредитиране и лизинг до платежни услуги

БАКР посочва диверсификацията на бизнеса като един от факторите, които подкрепят оценката на бизнес риска. "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" развива кредитиране, лизинг и платежни услуги - различни финансови направления, събрани под един корпоративен покрив и общ контрол. Така бизнесът не зависи от едно-единствено направление, а стъпва върху няколко различни източника на приходи.

Сред най-разпознаваемите бизнеси са Money Lease в областта на лизинговото финансиране, Money Shop при небанковото кредитиране и Fast Pay при платежните услуги, наред с MoneyPlus Master и CreditUm. Според анализа на БАКР именно тази диверсификация дава по-добър баланс на бизнес риска и е сред положителните характеристики на модела на групата.

Добрият мениджмънт: още един силен аргумент за БАКР

Добрите числа са важни, но когато под една шапка има няколко различни бизнеса възниква и друг закономерен въпрос - кой и как ги управлява. Именно тук БАКР вижда още една силна страна на "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг". Агенцията отчита опита на мениджърския екип и способността му да държи различните дейности под общ контрол, така че растежът да върви заедно с добро управление на риска. За холдинг с няколко финансови направления това е особено важно - колкото по-сложен става бизнесът, толкова по-голямо значение има способността тази сложност да бъде управлявана добре.

В анализа си БАКР оценява положително именно тази управленска рамка и начина, по който е организиран контролът в групата. Така добрият мениджмънт добавя още един аргумент към силната капиталова база, устойчивите финансови резултати и диверсифицирания бизнес модел, които подкрепят рейтинга BBB-.

Рейтингът е приложим и към облигационните емисии на холдинга

Дружеството е публично по линия на емитирани облигационни емисии – последователно четири такива до края на юни 2026 г. чрез които „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ привличат финансиране.

Рейтингът дава допълнителна отправна точка при преценката на финансовото състояние на емитента - неговия капитал, нивото на задлъжнялост, ликвидността и способността да обслужва привлечения ресурс. На капиталовия пазар рейтингът се превръща и във финансова визитна картичка - кратък независим ориентир за риска и кредитоспособността на компанията.

Стабилната перспектива: БАКР вижда здрава основа и за 2026-2028 г.

Положителната картина в рейтинговия анализ не се ограничава до текущите резултати. БАКР определя перспективата по рейтинга като стабилна и очаква през периода 2026-2028 г. групата да запази относително ниски нива на задлъжнялост и достатъчен капацитет за обслужване на финансовите си задължения.

И при по-предпазлив сценарий БАКР не вижда съществено разклащане на тази картина. Първият кредитен рейтинг на "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" идва в момент, когато бизнесът вече е достигнал значителен мащаб, развива няколко финансови направления и разполага със сериозна собствена капиталова база. Холдингът вече е вдигнал няколко етажа на бизнеса си, а според БАКР фундаментът под тях остава достатъчно здрав, за да продължи да надгражда.

 

Статията е изготвена с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг
Actualno.com
Actualno.com Редактор
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