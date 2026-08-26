Иран обяви за мишени медии зад граница

Иранските въоръжени сили обявиха няколко персийскоезични медии зад граница за потенциални мишени, предаде ДПА, като се позова на медиите в Иран. Военният говорител Аболфазъл Шекарчи назова персийскоезичната програма на Би Би Си, "Иран Интернешънъл" и радио "Фарда" сред възможните обекти на атака, информира днес иранската новинарска агенция Тасним.

Генералът обвини въпросните медии във връзки с израелските и американските разузнавателни служби.

Излъчващите от чужбина новинарски канали, които масово се следят в Иран, са главно в Европа и САЩ.

Още: Тръмп: Никой не иска да e президент в Иран, не знам с кого да преговарям

Голяма част от иранците не вярват на контролираните от държавата медии, на които е налагана цензура дори в мирно време, посочва ДПА, допълвайки, че властите затегнаха допълнително контрола си върху медиите в Иран по време на американо-иранската война.

Иран постави условия на САЩ за отварянето на Ормузкия проток