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Иран обяви за мишени медии зад граница

26 август 2026, 19:34 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран обяви за мишени медии зад граница

Иранските въоръжени сили обявиха няколко персийскоезични медии зад граница за потенциални мишени, предаде ДПА, като се позова на медиите в Иран. Военният говорител Аболфазъл Шекарчи назова персийскоезичната програма на Би Би Си, "Иран Интернешънъл" и радио "Фарда" сред възможните обекти на атака, информира днес иранската новинарска агенция Тасним. 

Генералът обвини въпросните медии във връзки с израелските и американските разузнавателни служби. 

Излъчващите от чужбина новинарски канали, които масово се следят в Иран, са главно в Европа и САЩ. 

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Голяма част от иранците не вярват на контролираните от държавата медии, на които е налагана цензура дори в мирно време, посочва ДПА, допълвайки, че властите затегнаха допълнително контрола си върху медиите в Иран по време на американо-иранската война.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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