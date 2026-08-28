Латвия обвини Беларус за прокопани от мигрантите тунели

Латвийските граничари обвиниха властите на съседен Беларус, че са частично отговорни за строежа на тунелите, използвани от мигранти, прокопани под оградата на границата, предаде ДПА. „Просто е невъзможно да се построи такъв тунел без знанието на беларуските граничари “, заяви пред латвийското национално радио Гунтис Пуятс, ръководител на националната гранична служба, коментирайки таен проход, открит миналата седмица под силно охраняваната външна граница на ЕС между Беларус и Латвия. Още: Испания може да вземе 500 момичета мигранти от Сеута

Тунели, скрити под дървета и храсти

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Пуятс заяви, че входът от беларуска страна е разположен на 10 метра от границата и е скрит от дървета и храсти. Самият тунел е висок и широк 80 сантиметра и е дълъг поне 30 метра.

За изграждането му са били изкопани общо 28 кубически метра пръст. Освен това са били издигнати солидни опорни конструкции и е поставено шперплатово покритие.

„Строителните работи са били доста обширни. Така че съответните органи несъмнено са били наясно с това“, заяви той и изрази подозрение, че изкопните работи по тунела са били наблюдавани от беларуска страна и са били спрени веднага щом латвийски граничен патрул се е приближил.

Латвия - подобно на Литва и Полша - многократно е обвинявала авторитарното правителство в Беларус в систематично прехвърляне на мигранти от засегнати от криза региони към външната граница на ЕС.

Правителствата на трите страни засилиха граничната сигурност и издигнаха гранична ограда, която мигрантите досега основно се опитваха да преодолеят с помощта на самоделни стълби или ръчни инструменти. Напоследък обаче граничарите откриват все по-голям брой подземни маршрути за контрабанда. Пуятс заяви, че към момента са открити дванадесет тунела към Литва и два към Латвия.

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