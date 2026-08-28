Родителите на обвинените в убийството на Георги Кузев също ще отидат на съд

Ще има граждански иск, от сестрата на Георги, като той ще касае родителите на сочените за убийци на младия мъж. Това потвърди адвокат Димитър Марковски, визирайки случая с жестоко пребития на Младежкия хълм в Пловдив 37-годишен Георги Кузев. Искът ще е за кръвнина - но юристът засега не казва какво обезщетение ще се иска.

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Родителите носят гражданската отговорност за действията на децата си – когато те не са пълнолетни, уточни адвокат Марковски, като каза: "Искът (на сестрата на Георги) ще бъде насочен към родителите".

8 от общо 9 души, които личат на снимка, показваща моментен щрих от смъртоносния побой срещу Кузев, вече са привлечени като обвиняеми за убийството. Адвокат Димитър Марковски потвърди, че още трима вече са с обвинения – той каза, че са момчета.

Според Марковски, има достатъчно аргументи привлечените като обвиняеми за убийството на Георги Кузев да останат в ареста. Даже да не си нанесъл смъртоносен удар на жертвата, пак носиш наказателна отговорност – защото това е целенасочен побой, общ умисъл, подчерта юристът пред Нова телевизия.

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