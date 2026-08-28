Московска област е под атака с дронове, в окупираната част на Украйна спря токът (ВИДЕО)

След като през последните 24 часа Русия засипа Украйна с ракети и далекобойни дронове, като най-вече се прицели в Киев, но не само, тази нощ Украйна отговори, като вече има първи данни за атаки и взривове на различни места в Русия – ОЩЕ: Русия засипа Киев с дронове, Херсон го чака тежка зима заради унищожена ТЕЦ (ВИДЕО)

В района на Енгелс, Саратовска област, има масирана атака с дронове – видеокадри от мястото на събитието вече циркулират в социалните мрежи. Припомняме, че в Енгелс има руско военно летище и база. Засега губернаторът на областта Роман Бусаргин и кметът на Община Енгелс Максим Леонов са публикували в официалните си канали в Телеграм едно и също съобщение – че има предупреждение за атака. Публикациите са направени 3 минути преди 3:00 часа тази сутрин:

В Московска област също има визита на украински далекобойни дронове – в района на град Павловски Посад. Този град е на около 70 километра от Москва. Има видеокадри от сериозен пожар в супермаркет от веригата "Магнит". Веригата е една от най-големите хранителни вериги в Русия. Кметът на руската столица Сергей Собянин е съобщил в официалния си канал в Телеграм малко след 5:30 часа сутринта за два свалени дрона.

Освен това, има данни за атака и в Ярославъл – там се намира една от най-големите руски рафинерии. Местният губернатор Михаил Евраев публикува информация – че е затворен пътят Ярославъл към Москва от кръстовището на Московски проспект и Юго-Западния околовръстен път. Засега той не съобщава за поражения от атаката и жертви.

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Украинска въздушна атака спря тока в Луганска област, след като ТЕЦ при град Счастие е бил ударен, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, като уточнява, че преди това е потвърдено спиране на електричеството в окупираните части на Донецка, Херсонска и Запорожка област - информацията е от местни канали в Телеграм. Токът в цялата "руска" част на Донецка област е спрял около 1:00 ч. сутринта на 28 август. Денис Пушилин, назначеният от Русия "ръководител" на окупираната част от Донецка област, обаче не коментира атаката или последиците от нея. Около 4:00 часа сутринта е започнало възстановяване на подаването на ток.

Преди това, Русия удари с авиобомби Суми – общо 8, които са уцелили 5 места. Спасители са извадили двама души от развалините на едно от местата, съобщава Военновременната областна администрация на Суми. Щети има по жилищни сгради, гражданска инфраструктура и транспортна инфраструктура.

Ukrainian channels report that the Russians struck Sumy with 8 guided aerial bombs in the evening. Residential buildings, vehicles, and infrastructure facilities were damaged, and rescuers have already pulled two people from the rubble. pic.twitter.com/ftd8x0Bitj — WarTranslated (@wartranslated) August 27, 2026

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