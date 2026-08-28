Радев отива в Струмяни след наводненията

Премиерът Румен Радев ще посети Община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи, предаде БНР. От 10 ч. премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Още: От над 30 години не е имало подобно водно бедствие: Десетки къщи са засегнати от наводнението в Струмяни

Очаква се в края на посещението премиерът да направи изявление за медиите.

Бедствено положение

Още: Все още няма следа от изчезналия мъж след голямото наводнение в Пещера

Припомняме, че бедствено положение обявиха и в община Струмяни, след като бурята предизвика две приливни вълни. Наводнени са къщи и улици. Стигна се до евакуация на хора.

Повече от 18 часа ситуацията в община Струмяни остава тежка. Седем души са евакуирани от домовете им. Няколко населени места са без ток и вода, след като ураганният дъжд и свлачищата са скъсали главния водопровод. ЖП линията е прекъсната, компрометирани са мостове и пътища.

Цял ден стотици пожарникари, горски и доброволци чистиха тонове кал от Струмяни. Включиха се и военни.

Още: Десетки къщи са наводнени, няма и ток: Зам.-кмет на Пещера обяви, че хората са евакуирани, за да не се стигне до по-голямо бедствие