tbi bank повиши Милена Златева до ръководител на центровете за обслужване на клиенти

tbi bank повиши Милена Златева на позицията Ръководител продажби, Центрове за обслужване на клиенти в България. В новата си роля тя ще отговаря за развитието на бизнеса, екипите и клиентското преживяване в офисите на банката в цялата страна.

Назначението е естествено продължение на развитието на Милена в tbi bank и отличните резултати, които постига през последните пет години като ръководител на регион Изток. Успоредно с бизнес резултатите, тя изгражда силен и ангажиран екип с фокус върху професионалното развитие и високите стандарти за обслужване. Милена участва и в редица стратегически инициативи и проекти, свързани с подобряване на процесите, организационното развитие и сътрудничеството между различни звена в банката.

Притежава над 20 години професионален опит в областта на продажбите, клиентското обслужване, управлението и развитието на хора. Преди да се присъедини към tbi bank има опит в редица търговски организации, където управлява големи екипи и множество локации в страната.

На новата си позиция Милена ще има ключова роля в реализирането на бизнес целите на tbi bank, развитието на екипите и търговската култура в центровете за обслужване на клиенти на банката.