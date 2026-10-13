Човек загина при инцидент с влакче на ужасите (СНИМКИ)

Един мъж загина, а няколко души бяха ранени вчера при инцидент с влакче на ужасите в увеселителен парк в щата Джорджия, САЩ, съобщиха местните власти. Инцидентът е станал в увеселителния парк "Шест знамена над Джорджия" ("Six Flags Over Georgia"), води се разследване, съобщи полицията на окръг Коб.

Няколко очевидци заявиха пред местната телевизия "11 Алайв", част от мрежата на Ен Би Си, че са видели как човек пада от влакчето "Голиат" и се удря няколко пъти в съоръжението. "Не мога да си представя ужаса, с който са се сблъскали посетителите и служителите", заяви председателката на изпълнителния съвет на окръга Лиса Купид, цитирана от Франс прес.

Операторът на тематичните паркове "Шест знамена" увери, че е реагирал незабавно и сътрудничи изцяло на разследващите, като изрази "дълбоки съболезнования" на близките на жертвата, съобщи говорител на компанията.

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Влакчето на ужасите "Голиат" може да достигне скорост от над 110 км/ч на височина от около 60 метра по време на обиколки с продължителност 3 минути и 30 секунди, според сайта на компанията. Компанията, която има множество обекти в САЩ, съобщи, че като предпазна мярка временно е затворила девет подобни атракциона в шест от своите паркове.

🚨🇺🇸 BREAKING: MAN REPORTEDLY EJECTED FROM SIX FLAGS ROLLER COASTER, DIES A man has died following a serious incident involving the Goliath roller coaster at Six Flags Over Georgia in Austell, near Atlanta. https://t.co/85FYsCgeFB — Nova Intel (@intel_nova) October 13, 2026