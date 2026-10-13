Не я намерили на домашния й адрес. Прокуратурата в РСМ поиска арест за Ива Михайлова

Окръжната прокуратура на Кочани незабавно е внесла предложение за задържане под стража на Ива Михайлова, след като тази сутрин е била уведомена от Окръжния съд в Кочани, че подсъдимата не е намерена на домашния си адрес и не е изпълнила задължението си да се яви в полицията, съобщи Скопје1.мк. От прокуратурата потвърдиха пред медията, че са получили уведомлението тази сутрин и че са реагирали незабавно с предложение до съда да определи по-строга мярка за осигуряване на присъствието на българката.

В момента няма потвърждение, че съдът е издал решение за задържане под стража или че е издадена заповед за арест. Решението за предложената мярка следва да бъде взето от Основен съд в Кочани.

Ива Михайлова вече е в България

Припомняме обаче, че македонската българка, на която югозападната й съседка отказваше да даде да се лекува в България, вече се лекува в УМБАЛСМ "Н. Й. Пирогов". Тя обяви, че е дошла в България заедно със своя адвокат, тъй като здравословното й състояние се влошило.

Призиви за оставки в РСМ

След като македонската страна обяви, че не е намерила данни Михайлова да е преминавала границата, започнаха и призиви за оставки към вътрешния министър на страната.

Те дойдоха от страна на опозицията СДСМ, които изискват отговорност и оставка от министъра на вътрешните работи Панце Тошковски, тъй като според тях става въпрос за бягство на обвиняемата Ива Михайлова в България.

„Искаме отговорност за всички, които освободиха Ива Михайлова. Първата политическа отговорност трябва да се понесе от министър Панце Тошковски", допълва "Во центар". ОЩЕ: След като Ива Михайлова се прибра в България: Остри реакции в Северна Македония