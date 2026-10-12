Необяснимо е защо управляващите крият, че дроновете са руски: Доц. Милен Любенов с анализ (ВИДЕО)

Трудно е да поставим поредица от национални и международни събития в политически контекст. В предизборната кампания обаче можем да кажем, че всяко действие на различни политически и социални процеси има политически оттенък. Това заяви в предаването Студио Actualno политологът доц. Милен Любенов, коментирайки предизборната битка за “Дондуков” 2.

Вероятно между Йотова и Гюров ще има дебат след балотажа. Важно е да има добра воля между всички участници. Добре е този дебат да бъде в националната телевизия. Струва ми се, че да направиш дебат в подкаст, малко кандидати биха приели. Един дебат обаче няма да бъде решаващ за крайната цел, посочи Любенов. По думите му още в началото на президентски кампании хората правят своя избор, тъй като зад кандидатите стоят техните биографии и познати асоциации.

Според Милен Любенов в момента се прекалява с политическата екзотика. Все пак става дума за президентски избори. Ако става дума за кметска кампания, там е възможно друг тип поведение. Все пак държавният глава е тежка политическа фигура. Кампания обаче на практика няма от гледна точка на заряд и интерес. Говоря за обществения интерес, изрази мнение Любенов.

И аз не знам защо се бяга от управляващите да кажат, че дроновете са руски. Дори да няма сто процента доказателство. Щом имаш предположения, заяви ги, това не звучи сериозно за един вътрешен министър. Вероятно има опасения по електорални съображения, но според мен се надценява ефектът от едно такова обявяване на правителството - че става дума са атака на руски дронове, каза още Любенов. Необявяването на това, че са руски дронове, подлага под риск нашата национална сигурност. А Русия атакува там, където вижда, че има слабо място, подчерта политологът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров.