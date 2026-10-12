Шеф на "Яндекс" към руснаците: Разбираме, че нямате достъп до парите си, но това е положението

"Разбирам, че не чакате думи, а достъп до парите си". Това призна Дмитрий Пирогов, ръководител на финтех отдела на Yandex ("Яндекс), който обаче не успя да каже кога точно проблемите на компанията ще бъдат решени и руснаците, които разчитат на нейните услуги, няма да бъдат поставени в положение дори да не могат да изтеглят онлайн собствените си пари, по банковите си сметки. А проблемите на "Яндекс" са факт, след като Украйна порази трети от общо пет големи дейта центрове на компанията в Русия - отговор на руските удари в Киев и Одеса по украински дейта центрове. Третият поразен център е в град Владимир, от почивните дни - Още: Русия в каменната ера - без пари онлайн и още: Трети дейта център на "Яндекс" е аут (ВИДЕО)

В изявление, публикувано 17 часа след атаката с дрон срещу центъра за данни на компанията във Владимир, ръководителят на финтех отдела на Yandex нарече поразеното съоръжение "домът на нашите услуги". "Поради това много от вас все още не могат да проверят баланса на сметката си, да платят за покупки или да преведат пари", поясни Пирогов. И увери, че няма опасност парите на клиентите на "Яндекс", използващи онлайн услугите на компанията, за да се разплащат, да изчезнат.

"Самите пари не се съхраняват в центъра за данни. Там се намират сървърите, които поддържат услугите. Записите на всеки профил се съхраняват в множество копия на различни места. Проверихме тяхната цялост - нито един запис не е загубен", твърди ръководителят на финтех отдела на Yandex.

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"Много съжалявам, че все още не мога да ви кажа, че всичко работи отново. Екипът продължава да възстановява услугите и проверява всяка стъпка. Що се отнася до вашите пари, за нас е важно не само да върнем Yandex Pay възможно най-бързо, но и да гарантираме, че всичко работи надеждно. Разбирам, че не чакате думи, а достъп до парите си. И разбирам колко е трудно да чакате, когато не можете да ги използвате. Все още не можем да ви дадем точен график за възстановяване, но обещаваме - няма да спрем, докато услугата не заработи отново", добави Пирогов.

Той поднесе и извинение: "Благодарим на всички, които чакаха, подкрепяха ни и писаха мили думи. И съжаляваме, че ви тревожим. Наистина оценяваме, че оставате с нас дори в такъв труден момент. Ще се свържем с вас с новини възможно най-скоро".

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Освен това, "Яндекс" е ограничил функциите на Yandex 360, включително Drive, за да намали натоварването на оперативните сървъри, съобщава РБК. По-конкретно, "Яндекс" е деактивирал груповото изтегляне на файлове в уеб версията на Drive.

По-рано Маргарита Симонян, главният редактор на RT и основно пропагандно оръжие на руския диктатор, обяви, че ще спре да използва услугите на Yandex, защото е уморена от постоянно преминаване през проверка. "Скъпи "Яндекс", принудена съм да се върна към Google или дори DeepSik. Писнало ви е да ми изпращате заявки и потвърждения, че не съм робот. Не съм робот! Защо правите това? Защо отблъсквате клиентите и потребителите си? Това е умопомрачително", написа тя в канала си в Телеграм - ОЩЕ: 2021 г.: Лъжеща в името на Путин "журналистка" печели 4 пъти повече от него