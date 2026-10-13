Украйна иска мир, Русия: "Зеленски не заслужава", Тръмп е с Путин: Пример след пример (ОБЗОР - ВИДЕО)

Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин ще седне на масата за преговори едва след като завземе останалите около 11% от Донбас. Това е основното условие на диктатора за постигане на мирно споразумение, казва източник, близък до Кремъл, пред "Ройтерс". Това идва на фона на още информация за преговорите от 9 октомври в Маями между делегации на САЩ и Украйна, като в американската са били Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, главните преговарящи на американския президент Доналд Тръмп (Къшнър му е зет). Те са казали на украинците, че сделката за дизела с Русия е начин да се смекчи позицията на Путин и той да почне да преговаря. Беларуската опозиционна медия NEXTA коментира, че такива подаръци само окуржават Путин да иска още и още.

Че Путинова Русия няма никакво намерение да търси мир пролича от поредните нагли думи на руския външен министър Сергей Лавров – ще си гоним целите в Донбас, както каза "президентът" т.е. Путин и: "Никога не сме си променяли целите, за разлика от зиг-заговете и извъртанията на Зеленски и неговите европейски кукловоди (бел. ред. - т.е. това, че Зеленски иска мир и предлага различни варианти Лавров нарича зиг-заг). Затова не трябва да се оправдаваме пред никого". Лавров беше дотолкова нагъл, че каза, че Зеленски не заслужавал примирие – ОЩЕ: Цинизъм по руски: Путин отпуска само 1 ден примирие за изборите в Украйна

Lavrov stated that they would continue to pursue the goals of the "special military operation" without making excuses to anyone. https://t.co/FPD57hQPH7 — WarTranslated (@wartranslated) October 12, 2026

Артьом Клига, ръководител на правния отдел в "Движении сознательных отказчиков", разказа за първи известен на руска правозащитна организация случай, в който "Росгвардия", а не военни комисари, е опитала да отведе резервист против волята му в руски наборен военен център и до 24 часа той да подпише договор с руската армия и да заминава на фронта. "Росгвардия" е арестувала въпросния човек: "Арестът е бил извършен въз основа на проверка на миналото и документите. Служителите на "Росгвардия" са попитали дали мъжът е запознат с процеса на мобилизация в страната и са го попитали за опита му от военната служба. Също така научих, че служителите на "Росгвардия" имат инсталиран софтуер на таблетите си, който им позволява да получават информация за военната регистрация на гражданин въз основа на паспортната му информация. Тази информация вероятно е необходима, за да се прецени дали е възможно бързо и дискретно да се транспортира човек до център за набиране на персонал за военна служба по договор и да се регистрира като войник по договор". Клига добавя, че въпросният насилствено привлечен в руската армия гражданин е бил предаден от свой колега: "Все по-често жертви стават хора, които нямат нито работодател, готов да отговори на обаждането на служител на Росгвардия, нито семейство или роднини, които биха могли своевременно да обжалват действия, насочени към принуждаване да подпишат договор". Всичко това е пример как в Русия нещата се затягат още повече и се прави какво ли не, за да спечели Путин военна победа в Украйна, след като вече пета година не може.

Украинският президент Володимир Зеленски увери, че украинските позиции на фронта остават силни и не се пропукват дори на места, където руснаците имат между 6 и 8 пъти по-голямо числено превъзходство: "Постигаме резултатите, необходими на Украйна":

Zelensky: Although the Russians outnumber us by six to eight times in some areas of the front, we are still achieving the results Ukraine needs. https://t.co/8k77x0qomb — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Украйна иска мир, но няма да капитулира

На фона на безпардонните думи на Лавров, украинският му колега Андрий Сибиха подчерта, че Украйна е готова за енергийно примирие с Русия, за всякаква форма на примирие и мир, която обаче не е едностранно в полза на Путин. Той напомни, че точно след като Тръмп обяви енергийно примирие, Русия е продължила с въздушни удари по украински енергийни обекти, начело с ТЕЦ-5 в Харков, но не само – и енергийна подстанция в Житомир. "Никой не трябва да вярва на думите на Путин – вижте какво прави. Думите не спират ракетите – спират ги действията. Европа трябва да реагира решително", каза Сибиха – ОЩЕ: Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

Andrii Sybiha: Ukraine is ready for a mutual energy truce with Russia Ukraine’s foreign minister noted that Russian troops continued attacking Ukrainian infrastructure just hours after the announcement of the agreements. “No one should believe Putin’s words. Look at his actions,” Sybiha said. He also called on the EU to take decisive action: “Words do not stop missiles. Decisions do.” — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

Контрастът между думите на Сибиха и откровените глупости и тъпотии на Тръмп е крещящ. Тръмп увери, че и Зеленски, и Путин подкрепяли енергийното му примирие, че и двете страни обаче го нарушавали, че но САЩ щели да проверят. Докато проверяват, излязоха и сателитни снимки на ударения в Ростов-на-Дон от Украйна руски петролен терминал "Юг Руси". Той обаче беше атакуван и поразен преди Тръмп да обяви енергийно примирие между Русия и Украйна – ОЩЕ: Те се съгласиха на енергийно примирие, защото аз казах "Съгласни сте"

Q: Zelensky says he supports your energy ceasefire, but Putin doesn't. Trump: I think they both support it. https://t.co/hqsDrHjjrv — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Q: Russia violated the ceasefire tonight. Trump: There have been violations on both sides. https://t.co/RPm6k9UVc0 — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Q: Russia already violated the ceasefire and attacked Ukraine last night. Trump: I'm not sure about that. We will take a look. https://t.co/aUCVhjQrW1 — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

The tank farm at the Yug Rusi oil transshipment terminal burned out after a Ukrainian strike, leaving no undamaged fuel tanks, Radio Svoboda reports. The Novoshakhtinsk facility had annual throughput capacity of 2.5 million tonnes of oil products and could berth two vessels at once. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026

И още "тръмпанаризми": Путин и Зеленски искали да сключат споразумение, но не знаели как. Обаче Путин повече искал от Зеленски – с други думи, сега ще накараме и Зеленски да иска колкото Путин, тоест да се предаде и Тръмп да лъже и маже как успял да спре поредната война. Според The New York Times, при разговорите между САЩ и Украйна в Маями, американците казали, че вече правят достатъчно за Украйна и не са длъжни да правят още. Къшнър и Уиткоф заявили, че ако украинците спрат да удрят руски рафинерии, ще им дават американска разузнавателна информация – нещо, което досега САЩ правеше, но сега използва като "изгоден компромис", за да лиши Украйна от основно нейно оръжие във войната. А в един момент по време на разговорите Уиткоф е напуснал, за да се присъедини към телефонния разговор между Тръмп и Путин, с който беше утвърдена сделката за руски дизел за САЩ – ОЩЕ: Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО)

Trump on Ukraine War: Putin and Zelensky want to make a deal, but they don't know how. But we're going to get them to make a deal. https://t.co/wBNkLOFILz — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Trump on Ukraine War: I think actually Putin wants to make a deal more than Zelensky. https://t.co/NAAf8THhSK — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

При тези геополитически турбуленции, по време на първия ден от Варшавския форум за сигурност, генерал Алексъс Гринкевич представи концепцията си за победа в случай на вражеска атака срещу страна-членка на НАТО. Гринкевич е върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа. Накратко – тя предвижда първоначалната атака да бъде спряна и после да бъде унищожена военната инфраструктура, поддържаща атакуващите сили. Концепцията, наречена "Теория на победата", включва три етапа: блокиране на офанзивата на врага, отслабване на атакуващите сили и обезвреждане на военната инфраструктура, която им осигурява командване, контрол и снабдяване. Изпълнението на последното условие значи да се използват далекобойни ракети и дронове за поразяване на командни центрове на врага, без ограничение къде точно се намират. НАТО не се стреми към стратегическо поражение за Русия или смяна на правителството в страната. НАТО е отбранителен съюз и брани членовете си, увери Гринкевич, който каза и, че не вярва, че ще има неизбежна война с Русия – ОЩЕ: "Ако някой е достатъчно глупав да ни атакува": Върховният главнокомандващ на НАТО предупреди

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 12 октомври е имало 203 бойни сблъсъка спрямо 264 на 11 октомври. Руснаците са хвърлили 301 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 63 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2619 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 150 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9516 FPV дрона, което е с около 530 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Голямата новина за сухопътните действия – нито една руска пехотна атака не е имало в последните 24 часа в Славянското и Краматорското направление. "В посока Славянск ситуацията продължава да се влошава. Водят се ожесточени боеве западно от Каленики на северния фланг, докато на юг украинските формирования са преминали канала "Северски Донец-Донбас" на малки групи. Врагът се опитва да напредне през горските пояси към Минковка. В посока Лиман ситуацията остава напрегната. Украинските формирования се консолидират в образуваната сива зона западно от река Жеребец и постепенно подготвят позиции за струпване на сили и евентуално преминаване на реката", констатира Z-каналът "Рибар". 29 са организирани в Покровското направление, а още 15 – североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. И за Покровското направление "Рибар" пише: "В посока Добропиля ситуацията се усложнява", като уточнява, че украинците се укрепват на позиции в Золоти Колодяз, но руснаците превзели и село Лидно. Това е третото село, за което руското военно министерство казва, че е превзето през октомври в подстъпите на Добропиля – в нито един случай ISW не е намерил достоверни геолокализирани кадри, които да потвърждават твърденията, се казва в дневния обзор на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Но пък излязоха геолокализирани видеокадри как руснаците пращат с дронове на украинците листовки да се предадат - точно за Добропиля става въпрос.

Russian troops infiltrating Kostiantynivka took cover inside two buildings. Reconnaissance and strike groups of Ukraine’s 4th Motorized Infantry Battalion, 28th Mechanized Brigade, crossed a large kill zone undetected, reached the entrances and moved to clear the Russian positions. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026

Цели 20 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, което обхваща пограничния район на Харковска област – там вече от над половин месец руснаците се хвалят как обкръжили или аха-аха да обкръжат хиляди украински войници (изток-североизток от Вовчанск), обаче и досега достоверни геолокализирани кадри, които да показват и подсказват такова нещо, няма. 12 руски пехотни атаки са извършени в района на Гуляйполе и на запад, в Запорожка област, но не е имало нито една в Ореховското направление. В момента руската армия се стреми да хване в клещи от юг на север и от изток на запад точно град Орехов, да го превземе и да си осигури плацдарм да тръгне към град Запорожие.

ОЩЕ: Какво ще загуби Тръмп след сделката за дизел с Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинският генщаб обяви и, че тази нощ Украйна е успяла да порази ремонтна база на балистични ракети и установки "Искандер-М" в Курска област, радарна система в Брянска област и две депа за горива в окупираната част на Луганска област, които са използвани от руската армия. Отделно, украинските ВВС съобщават, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 5 балистични ракети "Искандер-М"/С-400, 9 баражиращи ракети-дронове "Бандерол"/“Дан-Т“ и 108 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 74 от дроновете са с реактивни двигатели. Свалени са 88 от дроновете, като 58 са били с реактивни двигатели, както и всички руски баражиращи ракети-дронове – ОЩЕ: Балистични руски ракети и жертви в Киев: Късна въздушна тревога, защото САЩ са спрели сателитните данни? (ВИДЕО)

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че нов украински дрон-прехващач е постигнал първите си потвърдени успешни резултати, сваляйки два руски реактивни дрона "Геран-5", насочващи се към Киев. Федоров казва, че от началото на разработката до първите потвърдени прехващания е минал само един месец. Сега се усъвършенства технологията, увеличава се производството и се работи прехващачите да действат напълно автономно:

Former Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov says a new Ukrainian interceptor drone has scored its first confirmed combat kills, downing two Russian jet-powered Geran-5 drones heading for Kyiv. Lasar’s Group crews conducted the combat tests. Fedorov says only one month passed from the start of development to the first confirmed interceptions. The team is now refining the technology, increasing production and working toward fully autonomous interception. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026

Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщава, че е идентифицирала над 40 000 охранителни камери, свързани с Интернет, които Русия потенциално би могла да използва за подготовка на ракетни удари. През 2026 година са проверени над 9 500 от тези камери. Свързаните с интернет камери все по-често се използват за събиране на разузнавателна информация както от Русия, така и от Украйна.