Врагове и приятели на Коридор 8: Доц. Ангел Джонев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"Вчера се видяха кои са приятелите на Коридор 8, но не се видяха неговите противници", каза в Студио Actualno Балкани историкът доц. Ангел Джонев, председател на Институт "Западни покрайнини" във връзка с Международната конференция в България за Коридор 8 - път, свързващ Черно и Адриатическо море и България, Северна Македония и Албания. Гостът следи изграждането на трасето от 90-те години, като е автор на монография, свързана с историко-географската област Македония в железопътната политика на България, а знаем, че Коридор 8 има и железопътно измерение.

Врагове и приятели на Коридор 8

Според него е важно, че САЩ и Великобритания са се ангажирали с Коридор 8.

По думите му, макар и Китай никога да не се е изказвал официално, че е противник на Коридор 8, не дава подкрепа в това направление. "Ако погледнем задкулисието, Пекин се е наредил сред силите, които не искат неговото осъществяване. Сред тези сили има държави с балкански капацитет, които отсъстват от тези разговори", каза още доц. Джонев. По думите му Гърция има ключова роля в това, а не по-малко известна е и ролята на Сърбия.

Той акцентира върху Белград, който според него саботира до голяма степен проекта за Коридор 8, упражнявайки своето влияние в Скопие. "Правителството на Мицкоски категорично показа по-слабата си заинтересованост от Коридор 8 в сравнение с Коридор 10 още в началото на своето управление", добави още доц. Джонев. ОЩЕ: "Коридор 10 вече има нещо, което Коридор 8 все още няма": Македонски медии в защита на китайското карго и връзката със Сърбия

Коридорът и българската национална общност на Балканите

Гостът нарича Коридор 8 - българският коридор, защото по него са разположени съществена част от българските общности на Балканите.

"Ако погледнем - ще видим, че той е близо до Босилеградския край, Западните покрайнини, минава през цялата Република Северна Македония, близо минава до областта Гора в Косово, съответно продължава до Преспа, където е част от българското малцинство в Албания. Ако погледнем само това измерение - ще видим, че Коридор 8 има значение за българската национална общност на Балканите.

Той отбеляза, че на Коридор 8 винаги му се придава стопанско значение, а геополитическото му измерение е било преоткрито в последните няколко години. "Той беше включен в плановете на НАТО за военна мобилност и тази роля според мен ще се увеличава с времето с оглед конюнктурата, която се развива в района на Черноморието, в Близкия изток и т.н.", каза доц. Джонев.



Каква е историята на Коридор 8 и какъв е реалистичният план за реализацията му - чуйте във видеото. ОЩЕ: Докато Мицкоски представя Коридор 10 като американски интерес: Муцунски говори за ускорение на Коридор 8