Йотова опроверга Радев за един от ударените кораби - потъналият не е "Азов Конкорд"

Президентът Илияна Йотова опроверга първоначалната информация, разпространена включително от премиера Румен Радев (той цитираше първоначални данни), че един от двата ударени кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е "Азов Конкорд". Става въпрос за плавателния съд, за който се твърди, че е потънал на 15-17 морски мили източно от село Крапец, област Добрич. По-рано днес, 13 октомври, имаше поредни атаки с дронове срещу плавателни съдове, този път още по-близо до самите ни териториални води в сравнение с нападенията срещу ALFA WATAN и ABLE седмица по-рано.

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"Тази нощ отново бяха атакувани два търговски кораба в прилежащата зона на Република България в Черно море. Корабът „CHELSEA-3“ под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна, а плаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб HS Dignity е потопен на 15 морски мили източно от Крапец. След бързата реакция на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на първия кораб е спасен, както и моряци от втория кораб", обяви Йотова.

Всички усилия на българската държава, с участието на Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, са насочени към търсене и спасяване на оцелели, каза тя.

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Объркване

"Челси-3" е бил поразен на 17-18 мили от град Бяла (Варненска област), а първоначалната информация сочеше, че източно от Крапец е ударен корабът "Азов Конкорд". "Челси-3" е собственост на базирана в Украйна компания и се управлява от нея. 15-членният екипаж е спасен - 7 граждани на Украйна и 8 на Азербайджан.

🛳️ Route of the vessel hit by drones off Bulgaria's coast overnight Bulgarian Prime Minister Rumen Radev said that the Chelsea 3 is Ukrainian-owned and sails under the Maltese flag. The crew — seven Ukrainians and eight Azerbaijanis — was rescued. An accelerated screen recording from MarineTraffic shows the Chelsea 3 moving through the Black Sea from Saturday (October 10) to Tuesday (October 13). The vessel was attacked at around 1:30 a.m., approximately 33 kilometres off the Bulgarian coast. Bulgaria shares no border with either Ukraine or Russia — but as a NATO member, it occupies a strategically important position on the Black Sea, where both countries have major ports. — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026

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"Азов Конкорд", за който първоначално се говореше, стана ясно, че плава под флага на Сейнт Винсент и Гренадини и се управлява от турска компания. Плавателният съд е извършвал преход от Румъния с направление към Турция. Корабът е бил с 18-членен екипаж, предимно от Сирия и Египет. Имало е спасителна операция североизточно от нос Шабла, като в нея се е включил датският кораб SKANDI ASSERTER, след като сигналът е бил получен към 8 ч. тази сутрин.

Само че според източник, на който се позовава турската медия Turkiye Today, "последната информация е, че "Азов Конкорд" не е бил ударен, а е участвал в спасителна операция за екипажа от потънал кораб, който, от своя страна, е бил ударен". "Към момента не е ясно кой кораб е бил ударен - вероятно HS Dignity, североизточно от нос Шабла в Черно море. Този случай няма нищо общо с "Челси-3". "Челси-3" е бил ударен на много по-южна позиция", твърди източникът. Това казва сега и главнокомандващият - президентът на България.

Снимка: Атанас Русев, Facebook

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Според данни в Marine Traffic корабът HS Dignity плава под флага на западноафриканската държава Гвинея-Бисау. Пътувал е от Мостаганем (Алжир) до Браила (Румъния), но последното му засичане в Черно море е преди 15 часа и 40 минути (към момента на публикуване на материала). Данните показват, че 123-метровият търговски кораб е с локация югоизточно от Варна.

Actualno.com изпрати въпроси на отговорните министерства и институции, за да се изясни цялото объркване в предоставената информация - има ли потънал кораб и кой е той.

Новите ударени кораби

Става въпрос за корабът CHELSEA-3 ("Челси-3"), плаващ под малтийски флаг - той е бил атакуван срещу град Бяла, и за AZOV CONCORD ("Азов Конкорд"), плаващ под флага на Сейнт Винсент и Гренадини - твърди се, че той е потънал близо до Крапец, но това не е потвърдено официално.

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Президентът зове за преговори за край на войната

"България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона", заяви Йотова, без да назовава отговорните за тези зачестили случаи.

"Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 07.10.2026 г. Консултативен съвет за национална сигурност", каза президентът във връзка със спорното становище на КСНС: Становището на КСНС е невалидно - да или не? Говори доц. Наталия Киселова (ВИДЕО).