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Руски присмех към Тръмп: Заради Ормузкия проток дизелът е скъп. Уж печелят в Добропиля, а молят украинците да се предават (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 13:17 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руски присмех към Тръмп: Заради Ормузкия проток дизелът е скъп. Уж печелят в Добропиля, а молят украинците да се предават (ВИДЕО)

"Всички прекрасно разбират, че световният недостиг на горивa започна предимно след действията на Тръмп в Близкия изток. Но за нас ситуацията се оказа печеливша – самият американски президент заяви, че причината са украинските удари по руски рафинерии". Това написа в официалния си канал в Телеграм зам.-председателят на руската парламентарна военна комисия Алексей Журавльов. Така, с казаното за Ормузкия проток, той се превърна в поредната фигура, натриваща носа на американския президент Доналд Тръмп и глупостите му как за поскъпването на дизела били виновни украинските далекобойни удари по руските рафинерии - ОЩЕ: Протеже номер 1 на Тръмп в Конгреса го изложи за дизеловата сделка с Путин (ВИДЕО)

"Сега, след като той отмени санкциите върху руския дизел – за киевския режим това е поредният удар на САЩ. Те вече казват, че нямат намерение да преразглеждат тактиката си и няма да спрат да атакуват руски цивилни цели. Подобен бунт от гарнитура – ​​каквато Украйна несъмнено е за Запада – със сигурност няма да доведе до нищо добро за Киев", настоява Журавльов.

Кое е добро и кое - не, ще проличи, но засега руската армия си буксува на фронта в Украйна и стигна дотам, че да праща листовки с дронове на украинските войници в Добропиля да се предадат. Сравнително малкият град (22 000 души преди пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин), е основна точка в украинската отбрана на най-важната част на Донбас - Славянск и Краматорск - ОЩЕ: Край: Руската офанзива през 2026 срещу крепостния пояс на Украйна се провали, операция "Вивалди" успя

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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