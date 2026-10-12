Играта на Тръмп и Путин за "Лукойл": Ако купим руски петрол, ще ни съдят в САЩ

В България официална документация за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" не е идвала. Това заяви особеният управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов предвид спекулациите, че именно продажбата на активите зад граница на "Лукойл", включително българската рафинерия, е една от отстъпките, които преговарящите на американския президент Доналд Тръмп са предложили на руския диктатор Владимир Путин. Цялата идея е активите да отидат в близки до Тръмп инвеститори, говори се за Близкия изток, което да удовлетворява и Путин, а така Тръмп да притисне повече Украйна за край на войната – ОЩЕ:

Много интересно Симеонов описа сделката за руски дизел между Тръмп и Путин. Според особения управител на "Лукойл", договореното количество засега (500 000 тона) всъщност е потреблението в САЩ за един ден т.е. нямало да окаже влияние. И минута след това Симеонов каза, че това било добра сделка – щяло да има положителен ефект, без да обясни какво точно ще се случи, та да се отприщи тенденция на положителен ефект.

Колкото до „Лукойл Нефтохим“, ето какво заяви Евгени Симеонов: Купуваме петрол от Казахстан – два вида петрол, от Азербайджан, от Либия, от много други държави. На директен въпрос на БНТ има ли скрит руски петрол, отговорът беше: "Абсолютно невъзможно". Ако нарушим споразумението със САЩ (за санкциите срещу "Лукойл") и вкараме руски петрол в България за преработка, ще бъдем екстрадирани и съдени в Съединените щати, поясни Симеонов. Нито аз, нито моите колеги ще го направим, увери особеният управител. Имаме договорен петрол до началото на ноември, ще има достатъчно за производство, добави той.

През 2026 година всички компании от групата "Лукойл" в България ще платят данъци. Ще имаме положителен резултат, каза Симеонов, без да каже колко точно. Но не пропусна да наблегне, че миналата година "Лукойл" в България била на загуба от 200 млн. евро.

Дизелът в България

Евгени Симеонов е категоричен – в България недостиг на дизел няма. Българският пазар потребява по 5000 – 6000 тона дневно, т.е. около 180 000 – 190 000 тона месечно, а „Лукойл Нефтохим“ сега произвежда по 240 000 – 260 000 тона и то при около 90% натоварване на капацитета. Ако има пълно натоварване, производството ще е 280 000 тона месечно. Според Симеонов, това било положение „многократно надвишаваме“ българското потребление. Колко точно пъти е разликата между 180 000 и 280 000 – всеки, който не се срамува, може да пресметне.

Симеонов каза и друго – по-рано през годината нарочно са притискани цените на горивата и бензиностанциите плюс "Лукойл" са продавали на загуба. Сега се продава на пазарен принцип, по думите на особения управител. Той каза и, че забраната за износ на дизел от България е абсолютно погрешно решение.

"Получавам в пъти по-малко от г-н Спецов", увери Симеонов за заплатата си и предишния особен управител на "Лукойл".

За финал Симеонов предупреди, че ако ЕС не промени нагласата си за зелената си политика, бургаската рафинерия ще трябва да инвестира във ВЕИ мощности за производство на зелен водород - ОЩЕ: Ръст от 1,41 евро на литър гориво на колонка: УНСС очерта негативен сценарий след новата система за търговия с емисии