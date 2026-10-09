Кабинетът "Радев":

"Това ще е великолепна компания": Приятелите на Тръмп придобиват CNN, която го критикува

09 октомври 2026, 10:57 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Това ще е великолепна компания": Приятелите на Тръмп придобиват CNN, която го критикува

През октомври 2026 г. бе финализирана сделката, с която Paramount Skydance (ръководена от близкия до Доналд Тръмп Дейвид Елисън) купи компанията Warner Bros. Това е една от най-големите сделки на американския медиен пазар за последните десетилетия и е на стойност около 110 милиарда долара (включително поемането на дългове). Така се поставят под един покрив две от най-големите телевизионни и филмови студия в Холивуд (Paramount Pictures и Warner Bros.), както и водещите новинарски мрежи CNN и CBS News

Сделката бе одобрена от Министерството на правосъдието на САЩ и Антитръстовата комисия. Регулаторът обяви, че сливането "е малко вероятно да доведе до вреда за конкуренцията или за американските потребители".

Американският президент Доналд Тръмп веднага изрази радостта си с думите: "Това ще бъде великолепна компания. Те са страхотни хора. Радвам се, че я пуснаха [през регулаторите]".

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Но близките отношения между администрацията на Тръмп и семейството на Дейвид Елисън са добре известни и това породи голям медиен отзвук. Опасенията са най-вече за редакционната политика оттук нататък на CNN - доколко медията ще разполага с някаква независимост или ще й бъде упражнен натиск за промяна към по-неутрален тон предвид факта, че медията критикуваше Белия дом и Тръмп. 

Самият Дейвид Елисън увери в публична позиция, че CNN и CBS News ще запазят пълната си редакционна независимост. Главният редактор Марк Томпсън остава на поста си в CNN. За защита на журналистическите стандарти е създаден и специален независим редакционен борд, се добавя в изявлението.

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Доналд Тръмп медии CNN Warner Bros.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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