Банка ДСК с над 1 милион регистрирани потребители за blink P2P преводи

Над 1 милион клиенти на Банка ДСК вече са регистрирали мобилния си номер за получаване на blink P2P преводи, което превръща банката в лидер по използване на услугата в България. Данните към август 2026 г. показват, че близо две трети от всички регистрирани потребители на blink P2P в страната са клиенти на Банка ДСК.

Постижението е поредно доказателство за ускореното навлизане на дигиталните банкови услуги и за доверието на клиентите към решенията, които правят ежедневните финансови операции по-бързи и удобни.

blink P2P позволява изпращане и получаване на средства между клиенти на различни банки директно през мобилното банкиране, използвайки единствено мобилен телефонен номер. По този начин отпада необходимостта от въвеждане на IBAN, а преводите се извършват за секунди.

Все повече потребители избират да изпращат пари директно от банковата си сметка през приложението, което използват ежедневно. Услугата пренася удобството на съвременните дигитални P2P плащания в мобилното банкиране, като същевременно средствата остават в банковата система. Така blink P2P предлага комбинация от бързина, удобство и сигурност, която все по-често се превръща в предпочитан избор за преводи между хора.

Тенденцията ясно се вижда и в начина, по който клиентите използват услугата. През август 2026 г. преводите по мобилен номер достигат 25% от всички кредитни преводи, инициирани от клиенти на Банка ДСК в страната.

Данните показват още, че blink P2P се използва активно от различни поколения клиенти. Най-голям дял от трансакциите през 2026 г. са извършени от потребителите на възраст между 41 и 60 години, които генерират 44% от всички преводи чрез услугата. Това потвърждава, че дигиталните банкови решения отдавна са част от ежедневието на широк кръг потребители.

Банка ДСК продължава да бъде сред двигателите на дигитализацията на банковите плащания в България. Въпреки вече високото ниво на използване на услугата, банката очаква ръст от над 60% на blink P2P трансакциите през 2026 г., което още веднъж потвърждава нарастващото търсене на бързи и лесни дигитални преводи.