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"Да проверим петролните си резерви": Асен Василев с мрачна прогноза за корабоплаването в Черно море

13 октомври 2026, 12:58 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Да проверим петролните си резерви": Асен Василев с мрачна прогноза за корабоплаването в Черно море

След двете атаки е ясно, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има. Това носи редица последици за вноса и износа на стоки, за доставките на петрол към "Лукойл Нефтохим", за износа на зърно и основни метали. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в парламента след новите атаки с дронове срещу два кораба в Черно море. Според него трябва да се задействат плановете, които посочват какво става след като Черно море е затворено за корабоплаване.

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Василев поиска незабавна проверка на запасите от петрол и гориво на територията на страната, изискване запасите извън страната да влязат у нас, директни разговори да се види дали има отказани карга към "Лукойл", дали фирмите продължат да са готови да доставят нефт и на какви цени, дали тези карга имат нужда от военен ескорт в териториални води, директни разговори с Гърция и Турция за възможностите за внос на готови горива.

"Трябва да подсигурим българския бизнес, доставките на петрол и да започнем разговорите с Гърция и Турция за алтернативни маршрути", добави той.

Относно разговорът между премиера Румен Радев с посланик Елеонора Митрофанова, Василев каза: "Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като такава. Това, че правителството на Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин".

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"В момента няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната – плячка, заради некомпетентността на управлението на "Прогресивна България", коментира председателят на ПП.

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Корабоплаване Асен Василев Лукойл Нефтохим ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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