Технологията на малките модулни реактори – отправна точка за бъдещето на ядрената енергетика на визита отвъд Океана

BWRX-300 на GE Hitachi е сред най-перспективните решения за малки модулни реактори (SMR) в света

Завръщането на ядрената енергетика в центъра на европейския дневен ред и поставянето на акцент върху енергийна независимост и устойчиво развитие на Стария континент и Югоизточна Европа през призмата на новите технологични решения, бяха в центъра на редица срещи, визити и разговори между политици и експерти, проведени през изминалата седмица в Ню Йорк (САЩ) и Онтарио (Канада).

Малкият модулен реактор BWRX-300, разработван от съвместното дружество на General Electric (САЩ) и Hitachi Ltd. (Япония), бе представен пред официалната българска делегация, която участва в Общото събрание на ООН. На проведените разговори в Ню Йорк присъстваха и ръководители на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, „Главболгарстрой“, както и на българската енергийна технологична компания „Блу Бърд Енерджи“ АД. В рамките на дискусията, от страна на General Electric бе подчертано, че технологията BWRX-300 е сред най-напредничавите и перспективни решения за малки модулни реактори (SMR) в света, отличаваща се с редица ключови предимства.

Строителството на BWRX-300 в Канада

Проектът „Дарлингтън – Нови мощности“ в Онтарио е първият SMR проект в процес на реално изграждане в западния свят. Той е разположен на площадката на действащата АЕЦ „Дарлингтън“, управлявана от Ontario Power Generation (OPG) – една от най-големите енергийни компании в Канада.

Това е единствената локация в страната с вече издаден лиценз за нова ядрена мощност и завършена оценка на въздействието върху околната среда. През април 2025 г. Канадската комисия за ядрена безопасност даде официален лиценз за строителството, а през май правителството на Онтарио разреши началото на реалните дейности. Плановете предвиждат изграждането на до 4 реактора BWRX-300, всеки с мощност от 300 MW.

Въпреки че строителството започна преди няколко месеца, напредъкът е значителен като вече са завършени основни изкопни работи, подготовка на площадката, изграждане на инфраструктура и първични сгради. Българската делегация, водена от министъра на енергетиката Жечо Станков, посети обекта миналата седмица и се запозна на място с постигнатите резултати.

Защо първият BWRX-300 е в Онтарио?

Онтарио, където е разположен и мегаполисът Торонто, има дълга история в ядрената енергетика. Регионът е сред световните лидери в експлоатацията на атомни мощности, като първите проекти стартират още през 60-те години. Днес ядрената енергия осигурява над 50% от електричеството в провинцията, а обществената подкрепа за използването и разширяването на ядрените централи надхвърля 70%.

Тези фактори подчерта и министърът на енергетиката и минното дело на Онтарио – Стивън Лече, по време на среща с представители на българската делегация. Той акцентира върху силната институционална и обществена подкрепа за проекта „Дарлингтън“, като изтъкна, че той е сред петте най-важни инфраструктурни проекта за Канада. Очаква се инициативата да създаде над 18 000 работни места и да донесе ползи за икономиката в размер над 500 млн. долара.

Министър Лече подчерта, че стратегията на Онтарио е насочена към чиста, достъпна и надеждна енергия, като провинцията избира да инвестира в ново поколение ядрени технологии, разработвани от лидера в областта – GE Hitachi.

Председателят на УС на Главболгарстрой Калин Пешов разговоря със Стивън Лече – министър на енергетиката и минното дело на Онтарио, с който обсъдиха ползите от изграждането на SMR

Защо BWRX-300 се смята за водеща технология в ядрената енергетика?

Моделът BWRX-300 е базиран на дългогодишния опит на GE Hitachi (GEH) в областта на проектирането и експлоатацията на ядрени съоръжения, особено кипящи водни реактори. Това осигурява стабилна основа за бързо внедряване и пазарно утвърждаване. Реакторът е изграден върху концепцията за пасивна безопасност – използване на естествена циркулация и опростен инженеринг, които повишават сигурността и намаляват разходите за поддръжка. Горивото, което се използва – леководен уранов оксид (UO₂), е вече познато и лицензирано, използвано и в повечето модерни реактори по света, като това ще намалява риска и ще оптимизира цената на внедряване.

Компактният му размер (колкото стандартно футболно игрище) и модулната структура позволяват гъвкаво и поетапно изграждане според нуждите на енергийната система, без големи първоначални инвестиции.

BWRX-300 е признат за водещ SMR проект и поради факта, че GE Hitachi вече има подписани реални споразумения за строителство в Канада, САЩ, Великобритания и други държави по света. Опростеният дизайн и доказаните технологии съкращават времето за лицензиране и изграждане, което го прави най-практичното и реалистично решение в сектора – подкрепено от глобални партньорства, опит и ясно разписан път за внедряване.

Снимки: Иван Миладинов