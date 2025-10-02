Най-възрастният президент в света е кандидат за пореден мандат на поста

Най-възрастният държавен глава в света изобщо няма намерение да се пенсионира. 92-годишният Пол Бия ще се бори на президентските избори в Камерун този месец за осми мандат на поста. Бия обаче до голяма степен отсъства от предизборната кампания, което неминуемо повдигна въпроси за неговото здраве.

Кампанията за изборите на 12 октомври започна официално на 27 септември. И ако преизбирането на Пол Бия почти не буди съмнение, големият въпрос е къде е той.

Камерунският президент, който е на власт от 1982 г., замина на 21 септември на "частно посещение в Европа", съобщиха от неговата канцелария. Комюникето не съдържа никакви подробности: къде, за колко време и защо е отишъл той там, отбелязва Франс прес.

Според дипломатически източник обаче Пол Бия е в Женева - любимата му дестинация за частни визити от повече от половин век.

Камерунският президент, който има право на неограничен брой мандати в съответствие с конституционните промени от 2008 г., по принцип се появява на публични места много рядко. Тези негови изяви обаче са следени много внимателно, посочва АФП, цитирани от БТА.

За да не се разпространяват слухове за здравословното му състояние, от президентството бяха взе мерки и бе показан видеозапис как Пол Бия, придружаван от съпругата си Шантал и трима съветници, се качва на самолета за Женева, видимо в добра форма.

Нещо повече, Дейвис Кивува от Училището за международни изследвания към китайския филиал на Нотингамския университет коментира пред Франс прес, че "поуките, извлечени от катастрофалното представяне на (предишния президент на САЩ Джо) Байдън (чиито проблеми със здравето в крайна сметка го принудиха да се откаже от амбициите си за преизбиране миналата година - бел. ред.) не са убегнали (на Пол Бия), нито на неговите съветници". "Колкото повече (Бия) остава встрани, толкова повече той поддържа илюзията, че умствено и физически е на висотата на своя пост", аргументира се Кивува.

Камерунският президент впрочем бе очакван в Ню Йорк за общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на ООН миналата седмица. Той обаче в крайна сметка не отиде в САЩ и бе представен от министъра на външните работи Льожон Мбела Мбела.

Интересно е, че дъщерята на Пол Бия - Бренда Бия, която е доста популярна в "ТикТок", публикува в социалната мрежа видеозапис, в който призова своите сънародници да не гласуват за баща ѝ.

Клипът бе свален бързо, но междувременно стана много популярен и предизвика вълна от реакции, преди Бренда да публикува на 21 септември ново видео. "Не разбирам нищо от политика. Не следвайте моите съвети", каза тя в него.

На изборите в края на другата седмица Пол Бия ще се изправи срещу 11 други кандидати, посочва Ройтерс. Смята се, че никой от тях няма сериозни шансове срещу дългогодишния президент, който има здрава хватка върху властта.

