Техномаркет откри обновения си магазин на бул. Цариградско шосе 92. Търговският обект е най-големият магазин за техника в България

Днес, 27 септември, официално беше открит обновеният и модернизиран магазин на Техномаркет – най-големият магазин за техника в България, разположен на бул. Цариградско шосе 92 в София.

Събитието беше отбелязано със символично прерязване на лента и специална томбола с атрактивни награди за клиентите. Още в първите часове на откриването магазинът посрещна десетки посетители, дошли да разгледат обновеното пространство.

Реновираният обект предлага още по-голямо разнообразие от категории и световни марки – от 100-инчови телевизори и смарт хладилници Samsung Family Hub, до уреди за лична грижа Dyson и най-новия iPhone 17.

В рамките на магазина клиентите могат да се възползват и от услугата „Върни стар. Вземи нов“, която позволява продаване на стар мобилен телефон срещу отстъпка при покупка на нов.

„С обновения магазин предлагаме по-добро изживяване и удобство – голямо пространство, топ марки и качествено обслужване. Това е само една от стъпките в нашата стратегия да отговорим още по-добре на нуждите на клиентите“, заяви Гергана Атанасова, регионален мениджър и управител на Техномаркет Цариградско шосе.

Посетителите, които вече разгледаха новия обект, споделят впечатленията си: „Изборът е огромен, а атмосферата – чудесна!“

С наближаването на празниците Техномаркет кани своите клиенти да планират подаръците за близките си в обновения магазин, където ги очаква богат асортимент и изгодни предложения.

Техномаркет – техниката за всяко семейство е тук!