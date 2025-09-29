Войната в Украйна:

29 септември 2025, 16:51 часа 165 прочитания 0 коментара
Сделка за 55 млрд. долара свали компания за видео игри от борсата

Американската компания за видео игри Electronic Arts ще бъде придобита от Саудитският държавен инвестиционен фонд (PIF), Silver Lake и Affinity Partners в сделка на стойност 55 милиарда щатски долара, съобщи компанията, цитирана от БТА.

Акционерите на Electronic Arts ще получат по 210 долара на акция в брой, което представлява премия от 25 на сто спрямо цената на акциите, преди да се появят първите публикации за сделката в петък.

Търговията с книжата на студиото беше спряна, след като цената им се повиши с около 6 на сто преди началото на борсовата сесия. В петък акциите поскъпнаха с около 15 на сто, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че компанията е близо до сделка за сваляне от борсата и преминаване в частна собственост.

Сделката включва и дългово финансиране в размер на 20 милиарда щатски долара от JPMorgan Chase & Co. Според цитирани от Блумбърг анализатори това показва засилен интерес на финансовите институции от Уолстрийт към мащабни сделки по сливания и придобивания при настоящата администрация на президента Доналд Тръмп, въпреки опасенията от рецесия и геополитическите рискове за глобалната икономика.

Главният изпълнителен директор на Affinity Partners Джаред Къшнър е зет на президента Доналд Тръмп.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
