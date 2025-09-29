Сделка за 55 млрд. долара свали компания за видео игри от борсата

Американската компания за видео игри Electronic Arts ще бъде придобита от Саудитският държавен инвестиционен фонд (PIF), Silver Lake и Affinity Partners в сделка на стойност 55 милиарда щатски долара, съобщи компанията, цитирана от БТА.

Акционерите на Electronic Arts ще получат по 210 долара на акция в брой, което представлява премия от 25 на сто спрямо цената на акциите, преди да се появят първите публикации за сделката в петък.

Търговията с книжата на студиото беше спряна, след като цената им се повиши с около 6 на сто преди началото на борсовата сесия. В петък акциите поскъпнаха с около 15 на сто, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че компанията е близо до сделка за сваляне от борсата и преминаване в частна собственост.

Още: Компания, основана от българин, влезе в S&P 500

Сделката включва и дългово финансиране в размер на 20 милиарда щатски долара от JPMorgan Chase & Co. Според цитирани от Блумбърг анализатори това показва засилен интерес на финансовите институции от Уолстрийт към мащабни сделки по сливания и придобивания при настоящата администрация на президента Доналд Тръмп, въпреки опасенията от рецесия и геополитическите рискове за глобалната икономика.

Главният изпълнителен директор на Affinity Partners Джаред Къшнър е зет на президента Доналд Тръмп.

Още: Кои са най-добрите видео игри в историята?