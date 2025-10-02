Войната в Украйна:

Украинец отхапа парче от полицейска кола, пристигнала да го задържи в Полша

02 октомври 2025, 17:56 часа 312 прочитания 0 коментара
Полската полиция съобщи за случай, с какъвто за първи път се е сблъскала. Късно в неделя, 28 септември, в полицейското управление в град Сохачев в Централна Полша бил получен сигнал за пиян и агресивен украински гражданин, който отправял криминални заплахи към двама други мъже. Незабавно бил изпратен патрул на мястото.

28-годишният мъж, когото се опитали да задържат, "направил доста необичайни материални щети", когато бил отведен до полицейския автомобил, се казва в изявлението на полицията. Той излял гнева си върху колата, като отхапал парче от вратата.

"Полицейските служители работят в най-различни условия и са "виждали" много. Те имат стотици интервенции зад гърба си, включително доста трудни, и превозват различни хора. Но това е нещо, с което никога преди не са се сблъсквали", се подчертава в прессъобщението на полицията.

Мъжът е задържан като са му повдигнати общо три обвинения, включително за отправяне на криминални заплахи и за повреждане на имущество, пише Wprost.

Елена Страхилова
